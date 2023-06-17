Tử vi ngày 18/6/2023: 3 con giáp vượng vận, 'thuận buồm xuôi gió', làm đâu thắng đó trong công việc

Ngày Thiên Ấn tương trợ, vận trình công danh sự nghiệp hứa hẹn suôn sẻ, cho tuổi Mão cơ hội điều chỉnh cảm xúc. Bạn bình tĩnh hơn trong việc đánh giá ưu và nhược điểm của bản thân.

Nhờ có Tam Hợp để nương tựa nên con giáp tuổi Mão cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái trong các mối quan hệ của mình trong ngày hôm nay. Tình cảm của bạn với một nửa của mình đã đong đầy hơn xưa cũng nhờ vào sự biết chia sẻ, cảm thông cho những khó khăn của nhau.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan tới tiền nong. Nếu có mất mát thì cũng hãy nhớ rằng, thứ gì đổi được bằng tiền đều rất rẻ, bạn vẫn đủ năng lực kiếm được số tiền đã mất mà.

Nhờ có Tam Hợp để nương tựa nên con giáp tuổi Mão cảm thấy rất vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày Chủ Nhật 18/06/2023 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Thìn khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Thìn may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên sức khỏe của Tuổi Thìn không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Vận trình sự nghiệp của Tuổi Thìn khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Sự nghiệp người tuổi Tỵ khá thăng hoa. Bạn đang có nhiều dự án hay ho mà sếp lớn cũng đã nhìn ra một tương lai khả quan. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn thận với từng đường đi nước bước của mình.

Tài lộc: Chuyện tài chính hôm nay của tuổi Tỵ khá bình thường, không có gì đáng chú ý. Chỉ nên kiểm tra cẩn thận một chút các khâu chuyển tiền để tránh bị lừa đảo và chiếm đoạt đoạt tài sản.

Tình cảm: Sau những tổn thương, bản mệnh đang vướng vào những thứ tình cảm vớ vẩn để rồi lại ân hận và nhiều tiếc nuối. Bạn đang không đi đúng hướng mà thần tình yêu hướng cho bạn. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Sức khỏe: Đã đến lúc bạn cần nghỉ ngơi sau những tháng ngày bận rộn với công việc. Bản mệnh nên tìm một nơi có núi có hồ, có ao có cá để thưởng ngoại phong cảnh, thanh tịnh tâm hồn và lắng nghe những thanh âm của cuộc sống.

Sự nghiệp người tuổi Tỵ khá thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.