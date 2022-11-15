Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Có thể thời điểm tuần trước không phải là lúc người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, nhưng lúc này thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Đối với người làm công ăn lương, bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 16.11.2022 là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Con giáp Tuất gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

Với các cặp đôi, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù khó khăn ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, gạt bỏ mọi chông gai.

Tuổi Sửu

Trải qua thời gian biến động, tử vi ngày 16.11.2022 là giai đoạn cực kì ngọt ngào dành cho những người tuổi Sửu. Cuộc sống của bạn dường như không gặp phải bất kỳ khó khăn nào bởi mọi vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng và suôn sẻ nhất có thể.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh không phải suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì về tiền bạc trong suốt thời gian này và được tận hưởng cuộc sống theo cách bạn mong muốn. Đó có thể là những món đồ xa xỉ, những buổi tiệc tùng sang chảnh hay những chuyến đi đắt đỏ. Trên tất cả đó là thành quả mà bạn xứng đáng được hưởng sau mọi nỗ lực không mệt mỏi suốt thời gian qua.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm