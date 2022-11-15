Tử vi ngày 16.11.2022, dự báo 3 tuổi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, vé số độc đắc biến bạn thành đại gia, bắt đầu vận số nhung lụa, hưởng cuộc sống như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 20:03

Tử vi ngày 16.11.2022, chúc mừng 3 con giáp sau có cơ hội gặt hái thành công, cuộc sống phát tài phát lộc

Tuổi Dậu

Có thể thời điểm tuần trước không phải là lúc người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, nhưng lúc này thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tử vi ngày 16.11.2022, dự báo 3 tuổi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, vé số độc đắc biến bạn thành đại gia, bắt đầu vận số nhung lụa, hưởng cuộc sống như ý cát tường - Ảnh 1
Con giáp Dậu thăng tiến trăm bề. Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm công ăn lương, bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 16.11.2022 là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Tử vi ngày 16.11.2022, dự báo 3 tuổi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, vé số độc đắc biến bạn thành đại gia, bắt đầu vận số nhung lụa, hưởng cuộc sống như ý cát tường - Ảnh 2
Con giáp Tuất gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

Với các cặp đôi, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù khó khăn ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, gạt bỏ mọi chông gai.

Tuổi Sửu

Trải qua thời gian biến động, tử vi ngày 16.11.2022 là giai đoạn cực kì ngọt ngào dành cho những người tuổi Sửu. Cuộc sống của bạn dường như không gặp phải bất kỳ khó khăn nào bởi mọi vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng và suôn sẻ nhất có thể.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh không phải suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì về tiền bạc trong suốt thời gian này và được tận hưởng cuộc sống theo cách bạn mong muốn. Đó có thể là những món đồ xa xỉ, những buổi tiệc tùng sang chảnh hay những chuyến đi đắt đỏ. Trên tất cả đó là thành quả mà bạn xứng đáng được hưởng sau mọi nỗ lực không mệt mỏi suốt thời gian qua.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 11 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách