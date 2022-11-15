Tử vi ngày 16/11/2022, ‘đầu xuôi đuôi lọt’, 3 con giáp vét sạch ngân khố Thần Tài, vạn sự lên nhanh như diều gặp gió, hưởng cuộc sống ngày càng giàu sang, tấn tới

Về công danh sự nghiệp, người sinh năm Tuất nhận được tin vui may, thắng lợi. Công việc kinh doanh buôn bán có sự mở mang về quy mô, lợi nhuận thu về cao, buôn may mắn đắt, được dịp phát tài phát lộc.

Con giáp may mắn được điểm mặt, gọi tên tử vi ngày 16/11/2022, về phương diện tài lộc thuộc về tuổi Tuất. Vận số người tuổi này có sự thay đổi tốt lành rõ rệt trên cả phương diện công danh sự nghiệp lẫn tiền tài:

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà chẳng toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này có tham vọng trong công việc, không chịu an phận thủ thường.

Những người tuổi Tuất tháng này có thể được thăng chức, tăng lương, nỗ lực phấn đấu trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng, nhất là với người làm trong lĩnh vực nhà nước. Đây là thời điểm cho người tuổi này gặt hái tiền bạc. Những công việc đầu tư làm ăn gặp dịp sinh lời, phát tài phát lộc, nếu kinh doanh vào nhà đất thì càng bội thu.

Đàn ông tuổi Tý thường mang ý chí mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Trong khi phụ nữ tuổi này lại thông minh, khéo léo, có nhiều người theo đuổi.

Tử vi ngày 16/11/2022, người tuổi Tý luôn bình tĩnh đối mặt với khó khăn. Khi gặp nghịch cảnh, con giáp này không hề nao núng và luôn biết cách tự động viên bản thân và những người xung quanh mình. Đến trung tuổi, hầu hết họ có công việc ổn định.

Người tuổi Tý giàu sang, ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh dễ đạt được thành công. Không chỉ gây dựng được sự nghiệp thành công riêng mình, con giáp này còn giúp đỡ được những người xung quanh mình, phúc khí ngày càng dồi dào.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn tử vi ngày 16/11/2022, vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình.

Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện.

Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm