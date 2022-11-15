Trúng số liên tiếp tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc Thần Tài, tiền chảy vào túi ào ào, may mắn như hoa nở, cuộc sống đạt đỉnh cao sang, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 06:38

Tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lộc về ngập tràn, cuộc sống thăng tiến không ngừng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống, tuổi Tuất khá kiên định và nhẫn nại, luôn biết tiến về phía trước để tìm con đường thành công.

Trúng số liên tiếp tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch con giáp này có nhiều điều mới mẻ, nhiều việc cần thực hiện với tuổi Tuất. Với chí tiến thủ của mình, họ chỉ cần biết nắm bắt thời cơ ắt sẽ thăng hoa vượt trội. Càng về cuối năm, bản mệnh sẽ được Thần Tài chiếu cố, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền. Nếu tuổi Tuất khéo léo mở rộng ngoại giao còn có thể trúng đậm, tương lai tươi sáng không ngờ.

Trúng số liên tiếp tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc Thần Tài, tiền chảy vào túi ào ào, may mắn như hoa nở, cuộc sống đạt đỉnh cao sang, thành công viên mãn - Ảnh 1
Con giáp Tuất dễ bề thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thích tự do, ưa khám phá, không ngại dấn thân nên tuổi Ngọ có thừa sáng tạo để đeo đuổi đam mê của mình. Nếu người khác phải kiếm tiền để thực hiện ước mơ của mình thì con giáp này đủ thông minh để làm giàu từ chính điều mình ham thích.

Sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch sự nghiệp của Ngọ càng khởi sắc. Con giáp này làm ăn xa còn có cơ hội trúng tiền tỷ. Vậy nên, Ngọ hãy thử kinh doanh ở những vùng đất mới bởi biết đâu “đất lành chim đậu’, tiền sẽ chảy vào túi ào ào như thác.

Trúng số liên tiếp tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc Thần Tài, tiền chảy vào túi ào ào, may mắn như hoa nở, cuộc sống đạt đỉnh cao sang, thành công viên mãn - Ảnh 2
Ngọ phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là những người có sức chịu đựng cao nhất, dù chịu đựng rất "trì" nhưng tốc độ thăng tiến, phát triển của họ không hề chậm chạp.

Con giáp này rất đảm đang, gọn gàng, làm gì cũng thuận lợi vì có vận may "quấn thân". Trúng số liên tiếp tử vi ngày 22 tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất luôn gặp may và nửa năm cuối 2022, vận tốt, tài mệnh của họ lại nở rộ.

Nhờ đó, họ không chỉ nhận được khoản tiền độc đắc rơi xuống đầu, tình yêu đích thực, chân thành cũng có thể giúp họ viên mãn, có thể gặt hái hôn nhân hạnh phúc. Cuộc sống của con giáp này cũng sẽ bớt căng thẳng hơn, tình ấm êm, tiền rủng rỉnh.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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