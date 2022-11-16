Tử vi ngày 16/11/2022, trúng khoản tiền lớn, 3 con giáp 'đắm đuối hưởng thụ', công danh cao ngất, tài lộc đếm không xuể, làm việc gì cũng giàu sang, vượng phát

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 10:43

Tử vi ngày 16/11/2022, 3 con giáp trúng khoản tiền lớn, giàu sang khó cản, công việc xuôi thuận, tài chính tăng cao.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng ứng biến cao và rất có duyên với kim tiền nên thường có được cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Tử vi ngày 16/11/2022, vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Thân làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm gì cũng thu về lợi nhuận. Đặc biệt, sự nghiệp cũng vô cùng thành công. Có thể nói sắp là thời điểm “công thành danh toại, giàu sang phú quý”, con giáp này thậm chí làm 1 lời 10, hưởng thụ cuộc sống giàu sang, tiền đồ xán lạn. Càng Tết, phước phần người tuổi Thân càng cao.

Tử vi ngày 16/11/2022, trúng khoản tiền lớn, 3 con giáp 'đắm đuối hưởng thụ', công danh cao ngất, tài lộc đếm không xuể, làm việc gì cũng giàu sang, vượng phát - Ảnh 1
Con giáp Thân thăng tiến trăm bề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó nên được trời Phật thương. Tử vi ngày 16/11/2022,, bạn sẽ nhận bất ngờ cực lớn, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Từ trắng tay, nghèo khổ cũng trở thành đại gia khiến nhiều người đỏ mắt, ngưỡng mộ. Được Thần Tài chỉ điểm nên bạn có thể trúng số độc đắc, tha hồ làm việc thiện hoặc đi du lịch đó đây.

Thời điểm này, công việc của bạn gặp nhiều chuyện vui, được cấp trên đánh giá cao khả năng ứng biến của mình.

Tử vi ngày 16/11/2022, trúng khoản tiền lớn, 3 con giáp 'đắm đuối hưởng thụ', công danh cao ngất, tài lộc đếm không xuể, làm việc gì cũng giàu sang, vượng phát - Ảnh 2
Con giáp Mão cực kì vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, bạn tha hồ thể hiện tài năng mà không sợ ai cản đường hay tìm cách chơi xấu mình như trước đây. Bạn có thể yên tâm thực hiện những dự án riêng của mình, chắc chắn sẽ nhận được nhiều thành tựu đáng nể.

Tuổi Dậu

Đa số người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Họ thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật. Tử vi ngày 16/11/2022, họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Tử vi dự đoán, qua đêm nay, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống.

Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời.Trong giai đoạn tới đây, tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân các dự án đầu tư kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tiền về liên tục giúp bản mệnh có được cuộc sống an nhàn hơn trước.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi 12 con giáp tử vi ngày tuổi thân tuổi mão tuổi dậu xem tử vi tử vi ngày 16/11 tử vi 16/11 tử vi hôm nay tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 11 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách