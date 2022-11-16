Tử vi ngày 16/11/2022, 3 con giáp là ‘đệ tử’ của Thần Tài, dễ được ‘chiếu cố’, may mắn có danh, có phú quý, tài mệnh ĐỎ như ngọc quý, sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 07:30

Tử vi ngày 16/11/2022, 3 con giáp vận mệnh lên cao như diều gặp gió, cuộc sống hưởng mọi điều như ý, hanh thông.

Tuổi Thân

Trong thời gian gần đây, người tuổi Thân luôn cảm thấy áp lực về mặt tiền tài, luôn suy nghĩ làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. Vào giai đoạn trước đó vận thế của con giáp này đang vượng, bản mệnh chẳng tiếc sức khỏe mà cố gắng dốc hết sức mình để đổi lấy tài lộc hưng phát, tuy nhiên cái giá phải trả chính là sức khỏe suy yếu nhanh chóng.

Tử vi ngày 16/11/2022, người tuổi Thân được đãi ngộ và nhận ra được nhiều điều trong cách thức thu hút và quản lý tài chính, có thể vận dụng kiến thức và của cải sẵn có để đầu tư đúng nơi đúng chỗ, nhờ đó thu được những khoản lợi nhuận khá lớn.

Tử vi ngày 16/11/2022, 3 con giáp là ‘đệ tử’ của Thần Tài, dễ được ‘chiếu cố’, may mắn có danh, có phú quý, tài mệnh ĐỎ như ngọc quý, sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Con giáp Thân thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Mua vàng, mua cổ phiếu, mua bất động sản… những việc đó đều có thể giúp cho con giáp này kéo tài lộc về nhà.

Tuổi Mão

Thần Tài gọi tên, những người tuổi Mão sống tình cảm, biết kiềm chế cảm xúc và luôn thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, tuổi Mão là những người không những được trời ban nhiều phước lành mà còn đầy ắp tình cảm từ những người xung quanh.

Tử vi ngày 16/11/2022, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, vận may bắt đầu lội ngược dòng, tuổi Mão cũng đã đến lúc khổ tận cam lai.

Tử vi ngày 16/11/2022, 3 con giáp là ‘đệ tử’ của Thần Tài, dễ được ‘chiếu cố’, may mắn có danh, có phú quý, tài mệnh ĐỎ như ngọc quý, sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Con giáp Mão gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân còn phù trợ nồng hậu, mọi thứ dần viên mãn tốt đẹp hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 16/11/2022 là lúc người tuổi Tuất được hưởng thành quả sau cả một năm nỗ lực. Con giáp này sẽ đón tin vui về tiền bạc bao gồm cả nguồn thu từ công việc chính và phụ.

Trời sinh những người tuổi Tuất giỏi giang, lại biết nhìn xa trông rộng nên ngoài công việc văn phòng họ còn có khả năng tự kinh doanh. Nếu đầu năm là giai đoạn đầu tư thì sang cuố năm là lúc bắt đầu gặt hái được tài lộc.

Tử vi ngày 16/11/2022, thu nhập của con giáp này có sự gia tăng đáng kế và vận may có xu hướng kéo dài tới hết tháng và năm 2022. Con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ cùng với nhiều cơ hội mới. Ngoài ra, tuổi Tuất còn có thể trở thành quý nhân của người khác. Bội thu vàng bạc là may mắn của con giáp này.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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