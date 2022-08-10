Tử vi ngày 14/7 âm lịch, top 3 con giáp bị HUNG TINH CHIẾU MỆNH đối mặt thách thức lớn, xui xẻo mọi bề

Người tuổi Thìn thường thích tự ý làm mọi việc theo ý của mình, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất ấy mà nhiều khi, bạn tự đẩy mình vào rắc rối.

Ngày 14/7 âm lịch, nhiều rắc rối xuất hiện dồn dập khiến bạn dần trở nên đánh mất tự tin và trở thành người yếu đuối. Những lúc như thế này, bạn cần tìm người đáng tin tưởng để chia sẻ, tâm sự, chớ nên vì ngại ngần mà giấu những điều mình còn chưa rõ trong lòng. Người làm công ăn lương cần cẩn thận để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên để xảy ra sai sót rồi chính mình lại phải bù lỗ. Khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn, bạn nên chú ý lắng nghe chứ không nên làm theo ý mình. Nếu có ý định xuất hành đi xa thì lại càng phải chuẩn bị kĩ càng, chớ để xảy ra sai sót rồi lại phải lấy tiền túi ra để đền bù, giải quyết.

Tuổi Sửu

Xin chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo vào ngày 14/7 âm lịch. Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.



Vì thế, bản mệnh cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng, nhất là những đối tượng cố tình tiếp cận mình.



Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc.



Với chuyện tình cảm, người độc thân còn phải cố gắng rất nhiều mới mong tìm được người tâm đầu ý hợp. Dù không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khắt khe nhưng dường như người tuổi Sửu khá bảo thủ và cố chấp với suy nghĩ của mình nên đánh mất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Tinh thần của người tuổi Tỵ có dấu hiệu bất ổn trong ngày 14/7 âm lịch vì mọi chuyện không như ý.

Bạn hoang mang, đa nghi với cuộc sống và những người xung quanh mình, và điều này chắc hẳn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ của bạn, thể hiện rõ nhất trong chuyện tình cảm.



Người độc thân muốn được yêu thương, hạnh phúc như những cặp đôi xung quanh mình nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Bạn không dám tin tưởng vào người khác và lúc nào cũng cảm thấy thất vọng vì những gì xảy ra trước mắt.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.