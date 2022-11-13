Đây là tháng người tuổi Hợi dễ có sự thay đổi hoặc chuyển hướng trong công việc làm ăn theo luận đoán của tử vi . Thông minh và cũng được phù hộ, tài năng của họ được coi trọng nên nhiều khả năng có sự thăng tiến về chức vụ, mưu cầu tiền bạc cũng có lợi...

Tử vi ngày 14/11/2022, vận số Hợi thực sự hiếm gặp khó khăn, có sự chuyển biến tốt hơn, được thần tài chiếu cố. Công việc làm ăn có cơ hội tốt giải quyết khó khăn còn tồn đọng trước đó, được cấp trên ghi nhận năng lực, giao cho những trọng trách lớn hơn. Cố gắng làm tốt tuổi Hợi sẽ được đề bạt lên những vị trí cao hơn, quan lộ rộng mở.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Tiền bạc có sự sinh sôi nảy nở, họ kiếm được không ít tiền của nhờ sự thông minh, nhạy bén của bản thân như: đầu tư vào chứng khoán, nhà đất, cổ phiếu, trái phiếu,… Tuổi Mão sẽ có tiền tích lũy cũng như mua sắm được xe cộ, nhà cửa và nâng cao chất lượng cuộc sống hơn. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tuổi Mão bội thu tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Tuổi Tuất

Con giáp này vốn là người tài hoa, lại có nhân duyên cực tốt. Tử vi ngày 14/11/2022, tuổi Tuất có thần May mắn phù hộ, tiền tài ập xuống cuộc đời của người tuổi Tuất cực kì phát lộc. Giàu có, sung sướng là thế, vì thế bản mệnh đừng quá tiết kiệm, cũng đừng tiếc tiền để chăm sóc cho sức khỏe của mình.

Sự may mắn của bản mệnh không chỉ dừng lại ở đường tài lộc mà còn tiếp diễn ở đường tình duyên nữa. Đào hoa nở tưng bừng, tuổi Tuất có được tình yêu mình hằng mong ước.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm