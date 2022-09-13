Tử vi ngày 13 và 14/9:  Top 3 con giáp được thần tài chiếu mệnh, bắt đầu kiếm tiền dễ như trở bàn tay, dễ thành tỷ phú

Vào hai ngày 13 và 14/9, tuổi Hợi sẽ tìm được điềm lành, sự nghiệp hanh thông, ai đi làm cũng có khả năng thăng quan tiến chức, ai khởi nghiệp thì cơ hội mở mang, quy mô doanh nghiệp và sự nghiệp của họ sẽ ngày càng phát triển.

Thời gian tới, tuổi Hợi làm gì cũng có quý nhân chiếu cố, cuộc sống hiện tại dù không như mong đợi nhưng tương lai sẽ khởi sắc đáng mong chờ. Người tuổi Hợi vốn không tham vọng tình tiền nhưng trong năm nay con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió đến bản thân cũng không ngờ được. Ngoài ra, từ giờ đến cuối năm họ còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn.

Theo tử vi học, trong khoảng đầu tháng 9 những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Họ cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có. Ngoài ra, tuổi Tuất trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều bất ngờ đến, chẳng hạn như đổi nhà to hơn, sửa sang nhà đẹp hơn hoặc thu được món hời lớn từ đầu tư... Những điều may mắn này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

Tuổi Dậu

Hai ngày 13 và 14/9, người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành, không những gặp được quý nhân mà còn có thần tài chiếu cố nồng hậu. Người tuổi Dậu vốn không ngừng chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày này, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội phát tài, càng cố gắng càng thành công vang dội, có người còn kiếm được thêm nhiều tiền, nếu có lời mời đầu tư phải nhanh chóng bắt tay vào, cuối năm có khi trở thành đại gia. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, chuyện xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn chỉ trong tầm tay, nhiều tiền không ai sánh bằng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.