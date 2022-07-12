Tử vi ngày 13/7/2022: 3 con giáp PHÁT TÀI BẤT NGỜ, đón lộc về như thác, đếm tiền sái tay

3 con giáp này do được Thần Phật phù hộ nên gặp may mắn về tiền bạc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhiệt tình, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và luôn luôn thận trọng trong mọi việc.

Tử vi ngày 13/7/2022, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ, người tuổi Mão có thể “song hỷ lâm môn”. Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn.

Ngày 13/7/2022, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi nên con giáp này cần biết trân trọng những cơ hội đó.

Tử vi ngày 13/7/2022, không chỉ chuyện tình cảm của con giáp này suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn mà tài vận cũng rất vượng phát. Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản. Con giáp này không còn phải quá đau đầu vì tiền nữa và có thể chi tiêu thoải mái hơn thời gian trước đây.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, luôn khát khao kiếm được nhiều tiền và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

Tử vi ngày 13/7/2022 là thời điểm bội thu về tiền bạc của con giáp này. Quý nhân là bạn bè sẽ mang lại cơ hội đầu tư mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Bên cạnh đó, do năng lực làm việc tốt nên người tuổi Tý sẽ được tăng lương, tăng thưởng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-13-7-2022-3-con-giap-phat-tai-bat-ngo-don-loc-ve-nhu-thac-dem-tien-sai-tay-482602.html