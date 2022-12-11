Tử vi ngày 11/12/22: Vận khí may mắn đến với 3 con giáp, như ‘con cưng’ của Phật Bà, phúc lộc song toàn, túi tiền rủng rỉnh, tiêu xài thỏa thích

Tử vi ngày 11/12/22 chúc mừng 3 con giáp này, cuộc sống đổi đời, trờ ban vận may, tiền tài như ý.
- Tử vi ngày 11/12: ‘Trồng cây hái lộc’, nhân duyên như vũ bão, ba con giáp phú quý chạm đỉnh, vận trình đỏ chót, tình - tiền đủ cả, mọi bề hanh thông, đón đời vương giả
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Tuổi Thân
Những người cầm tinh Thân bản tính lương thiện, hiền hòa, giàu lòng thương người. Về cơ bản cuộc đời họ rất suôn sẻ.
Tử vi ngày 11/12/22 con giáp này được báo hiệu gặp nhiều may mắn. Không chỉ được chở che mà còn ban phúc phát tài. Đây sẽ là thời điểm tốt nhất để người tuổi Thân hoàn thành những mục tiêu và nguyện vọng của mình. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội, sự nghiệp sẽ tăng lên và sự giàu có của bạn sẽ trong tầm tay.
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi thường là người có tính cách đặc biệt trầm ổn, dường như không có việc gì là họ không giải quyết được. Vừa qua, tuổi Mùi ít nhiều có chút thất vọng vì nhiều việc không như ý. Tuy nhiên, thông minh như Mùi sẽ nhanh chóng hồi phục nghị lực, tiếp tục cố gắng, cũng có chút thành quả.
Tử vi ngày 11/12/22, tuổi Mùi chân chính gặp được vận may, tài vận bắt đầu thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền, có nhiều cơ hội trở thành người giàu có. Bên cạnh đó, tuổi Mùi không hề ích kỷ, chỉ biết đến thân mình, khi kiếm được liền chia cho nhiều người, giúp mọi người quanh mình bắt đầu có của ăn của để.
Có thể nói, dù gặp bất cứ chuyện gì, tuổi Mùi nỗ lực đúng lúc thì không thể không phát tài.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình hơn, EQ cao. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, con giáp này để lại vô số ấn tượng tốt cho người khác.
Con giáp này luôn thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng đề bạt họ lên vị trí cao hơn.
Tử vi ngày 11/12/22, con giáp tuổi Dậu có thể cải thiện thành tích của mình nên áp lực cuộc sống giảm đi rất nhiều. Được Phật Bà ban phước, con giáp này chẳng khác ‘con cưng’, mọi vấn đề khó được hóa giải. Năm sau, những người này có thể sống tốt hơn và không gặp vấn đề gì lớn.
*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm