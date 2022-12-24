Tử vi may mắn thứ Hai (26/12/2022): Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', hứng trọn tinh hoa, dễ mua nhà sắm xe trước Tết

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 08:44

Tử vi thứ Hai (26/12) cho thấy, 3 con giáp này được Cát Tinh chiếu mệnh nên mọi sự trong ngày đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc - sự nghiệp khởi sắc lên hương.

Tuổi Thìn

Được Thực Thần chiếu cố nên tứ Hai (26/12) Thìn vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Tuổi này có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ ầm ầm trong ngày này.

Tử vi may mắn thứ Hai (26/12/2022): Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', hứng trọn tinh hoa, dễ mua nhà sắm xe trước Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Thìn có lộc ăn, lộc đi buôn, người nào càng béo, càng tròn trịa thì tiền vào càng nhanh. Sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở nói ra nói vào nhưng làm như vậy chỉ giúp bạn khấm khá hơn mà thôi. Con giáp này còn được quý nhân nâng đỡ nên ngày đầu tuần này tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền.

Mặt tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm bạn để nhờ vả nhưng hãy cởi mở đón nhận nhé, họ cần lòng tốt của bạn lúc này. Những người đang có ý định cưới xin tranh thủ thời gian này về ra mắt họ hàng, gia đình 2 bên là tốt nhất.

Tuổi Ngọ 

Trong ngày thứ Hai đầu tuần này (26/12), sự nghiệp của người tuổi Ngọ không có trục trặc nhờ Thiên Ấn chiếu mệnh. Những người đang phải bươn chải vì cơm áo gạo tiền sẽ được tạo điều kiện tốt để làm ăn. Các bạn làm ăn uy tín, ăn nói dễ nghe nên ai cũng thích nói chuyện, hợp tác, thế nhưng đừng vội kiêu ngạo hay hống hách nhé.

Tử vi may mắn thứ Hai (26/12/2022): Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', hứng trọn tinh hoa, dễ mua nhà sắm xe trước Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Bạn chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc nên tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp với mình. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Tuổi Tuất

Trong ngày thứ Hai đầu tuần tới (26/12), con giáp Tuất được Tam Hợp cục nâng đỡ nên người buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn là người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài nữa nhé. Nếu là dân làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Tử vi may mắn thứ Hai (26/12/2022): Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', hứng trọn tinh hoa, dễ mua nhà sắm xe trước Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tiền bạc được Thực Thần chiếu cố nên Tuất cũng không gặp khó khăn gì trong chuyện tiền nong. Trong ngày đầu tuần này, những người tuổi Tuất có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt, kết quả mang lại không hề nhỏ đâu nhé.

Đường tình duyên khởi sắc càng khiến cho tinh thần của người tuổi Tuất tốt hơn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, khẳng định mối quan hệ bền chặt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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