Tử vi may mắn cuối tuần này (24-25/12): 3 con giáp đón khí vận lên hương, tình tiền đầy túi, hạnh phúc viên mãn

Nhờ sao tốt chiếu mệnh vào cuối tuần này (24-25/12), 3 con giáp sau đây gặp may mắn đủ đường, tình tiền đều viên mãn như mơ.

Tuổi Sửu Theo dõi tử vi cuối tuần (24-25/12), người tuổi Sửu may mắn được đón nhận không ít tin tốt lành trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này. Cuộc sống có những chuyển biến tích cực giúp tinh thần của bạn phơi phới hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, cống hiến cả thời gian và công sức để có thể giành được những thành công xứng đáng. Đặc biệt, thứ 7 ngày 24/12/2022 vận khí lên cao còn báo hiệu cơ may phát tài của Sửu. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Chớ nên chần chừ, có thể sẽ vuột mất tài lộc.

Phương diện tình cảm ở thời điểm này ít có biến động. Dù là người độc thân hay người đã có đôi đều hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp ích bạn rất nhiều khi không chỉ mang tới cho bạn nguồn động viên tinh thần mà còn nhận được những sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Tuổi Mùi Người tuổi Mùi có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình trong 2 ngày cuồi tuần này (24-25/12). Chẳng những có nguồn lương ổn định mà Mùi còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào tình trạng túng thiếu.

Ảnh minh họa: Internet Những người làm công ăn lương cũng đón nhận may mắn khi công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của Mùi trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ. Chưa hết, chuyện tình cảm của Mùi cũng đón nhận nhiều tin vui mừng như nhân đôi niềm vui cuối tuần cho bản mệnh. Người độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Trong khi đó, người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt. Tuổi Tuất Người tuổi Tuất cũng là con giáp may mắn cuối tuần này (24-25/12). Phương diện công việc của con giáp này sẽ có nhiều tiến triển khả quan ở thời điểm này. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên “chấm” và trao thêm cho bạn những ưu ái đặc biệt. Có thể ban đầu con giáp này còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi được. Ảnh minh họa: Internet Đường tài lộc của bạn cũng không có gì cần phải lo lắng. Tiền đổ về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy. Niềm vui của Mão còn kéo dài sang cả phương diện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình nhé. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài nhập mệnh đúng 1/1/2023: 3 con giáp bước sang năm mới đầy hoan hỷ, tiền đổ về ùn ùn, vận số đỏ như son Bước sang năm 2023, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió với 3 con giáp này, họ dễ thăng quan tiến chức, thu nhập không ngừng tăng cao nên cuộc sống sung túc, tình cảm ngọt ngào.

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