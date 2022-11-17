Tử vi may mắn 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11): Ngọc Hoàng soi chiếu, 3 con giáp nhanh chóng thoát nghèo, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết

Tử vi trong 3 ngày cuối tuần (18-20/11) cho biết, cuộc sống của tuổi Tý sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Tý còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Người tuổi Tý có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Trong cuộc sống hay công việc họ luôn là người không ngại vất vả và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp ích cho con đường sự nghiệp của mình phát triển hơn.

Thân hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Trong thời gian này tuổi Tý sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Thân, trong 3 ngày cuối tuần này (18-20/11) họ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, vận đào hoa vượng phát, rất có thể gặp được chân ái, nhân duyên tốt lành may mắn, dự kiến ​​​​sẽ kiếm được nhiều tiền và tăng số tiền tiết kiệm mỗi ngày vào cuối tháng 11, những điều hạnh phúc sẽ lần lượt đến với bạn trong những ngày cuối cùng của năm 2022 này.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như "gia vị" cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nhiều cát khí vây quanh trong 3 ngày cuối tuần (18-20/11) khi được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày thời gian này, Dậu cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp cũng được quý nhân nâng đỡ, che chở. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, doanh thu kiếm được kha khá. Mối quan hệ hai bên xây dựng trên sự tin tưởng và đôi bên cùng có lợi nên lợi nhuận rất bền vững.

Chuyện tình cảm của Dậu cũng mặn nồng không kém. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, tình cảm ngày càng gắn kết hơn. Nhân cơ hội này hãy làm điều gì đó để tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!