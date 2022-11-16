Tử vi cho biết, trong 7 ngày sắp tới đây (24-30/10 âm lịch), người tuổi Thân sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Thân.

Thân tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Người tuổi Sửu tràn đầy tinh thần chiến đấu, con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Sửu ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Sửu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Người tuổi Thân luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Thân sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 7 ngày sắp tới đây (24-30/10 âm lịch), tuổi Sửu đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, khoảng thời gian còn lại của năm 2022 này, con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thời điểm này, tuổi Sửu còn có cơ hội gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Hợi có tính cách thật thà, chân thành, tốt bụng. Nhờ đó, bản mệnh luôn có quý nhân phù trợ. Trong thời gian tới, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp này có thể đi trên con đường thành công, thu về nhiều tài lộc, tiền của ngày một dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày còn lại của tháng 10 âm lịch này (24-30/10 âm lịch), Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Co giáp này không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình.

Những người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bản mệnh được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng rất cao. Đây chính là bước đệm để thăng tiến trong tương lai. Còn những người làm kinh doanh sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!