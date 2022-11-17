Tử vi hôm nay (17/11) cho thấy, nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Ngọ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian tới đây, tuổi Ngọ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để con giáp này hưởng vinh hoa phú quý.

Ngọ thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Ngọ biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ.

Người tuổi Dậu thông minh, lém lỉnh, giỏi tranh luận, miệng lưỡi lanh lợi, người cầm tinh con Gà có vận giàu sang, tuy năm nay không phải là năm thật sự may mắn với con giáp này nhưng họ cũng sẽ có vượng khí may mắn.

Gặp phúc lành sẽ mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội liên tục để kiếm tiền trong tương lai, cũng có một phần của cải đến cửa, và may mắn không thể ngăn cản. Cũng từ đây, tuổi Ngọ có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi con giáp cho thấy, đúng ngày 17/11 này con giáp tuổi Dậu được Thần Tài đuổi theo, bạn sẽ trúng giải lớn tiền triệu, có thể nói là phát tài lớn. Cuộc sống của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Dậu còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Sắp tới đây, vận may ập đến dồn dập nên Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Tuổi Mùi

Mùi ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Con giáp này nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi Mùi hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 17/11 cho biết, đây là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc.

Tuổi Mùi vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố cho con giáp này hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiêm!