Tử vi hôm nay, thứ Sáu (23/12): Giáng Sinh cận kề, Thần Tài hiển linh ban tặng TÚI VÀNG TO, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vàng trải đầy nhà, phúc khí quấn đầy thân

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 04:04

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau một bước phát tài, chuẩn bị đón một thời gian mới đầy giàu có, sung túc.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão trong hôm nay (23/12) sẽ nhận tin vui liên quan đến công việc nhờ có quý nhân nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn.

Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn, không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao.

Chuyện tiền bạc nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền "sạch" bao giờ cũng có lộc và trường tồn, hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá.

Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhận sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền.

Hôm nay (23/12) tuổi Mão có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở đón nhận lòng tốt. Người độc thân nhận được lời tỏ tình, các cặp đôi đang yêu bàn tính chuyện trăm năm nhưng chớ hấp tấp, làm gì cũng phải cẩn thận một chút.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (23/12): Giáng Sinh cận kề, Thần Tài hiển linh ban tặng TÚI VÀNG TO, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vàng trải đầy nhà, phúc khí quấn đầy thân - Ảnh 1
Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhận sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất gặp khá nhiều may mắn trong hôm nay (23/12), không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong hôm nay (23/12).

Công việc trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại nhờ có Dịch Mã phù trợ. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu. Một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.

Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam, tiền bạc do vất vả mà có được nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Hôm nay (23/12) là một ngày tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to.

Chuyện tình cảm khá vượng, nữ tuổi Tuất có Thái Âm tương trợ nên mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ, hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bạn không thoải mái, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (23/12): Giáng Sinh cận kề, Thần Tài hiển linh ban tặng TÚI VÀNG TO, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vàng trải đầy nhà, phúc khí quấn đầy thân - Ảnh 2
Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Hôm nay (23/12) của tuổi Hợi được cả Thái Dương và Dịch Mã cát tinh chiếu cố nên vô cùng may mắn, vất vả nhưng bù lại có của ăn của để tuy nhiên đừng quá cao ngạo, đắc ý bởi càng huênh hoang càng dễ gặp xui xẻo. Công việc tiến triển nhanh, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn.

Tuổi Hợi cần nhớ rằng, mọi nỗ lực sớm hay muộn cũng sẽ thu về được thành quả xứng đáng, bạn không hề vô dụng. Tuổi này khá chịu khó làm ăn, một số bạn đang xa quê hoặc phải đi đây đi đó vì tính chất công việc sẽ sớm nhận được tin tốt.

Vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối tuần càng dồi dào. Bản mệnh nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình, đầu tuần sẽ xuất hiện một vài khó khăn nhưng sẽ sớm ổn thôi. Tuy nhiên, con giáp này cần ghi nhớ rằng, phải "động" thì mới có tiền, đừng "há miệng chờ sung".

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi không có nhiều biến động, nam mệnh có vận đào hoa khá vượng. Người có gia đình, tình cảm vợ chồng được hâm nóng, nam mệnh hay được vợ quan tâm. Hội độc thân nên tỉnh táo trước những lời tán tỉnh, đừng quá ham vui mà bị lừa nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (23/12): ơn trên ban điềm lành, 3 con giáp ôm BỌC TIỀN TỶ về nhà, chạm đâu cũng thấy VÀNG BẠC, sắp tới ăn Tết linh đình

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (23/12): ơn trên ban điềm lành, 3 con giáp ôm BỌC TIỀN TỶ về nhà, chạm đâu cũng thấy VÀNG BẠC, sắp tới ăn Tết linh đình

Đúng chiều nay, 3 con giáp sau một bước phát tài nhờ trúng số độc đắc. Cùng xem 3 con giáp may mắn vào chiều nay có tên bạn không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 23/12 tử vi ngày 23/12 3 con giáp có số giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào