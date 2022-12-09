Tử vi hôm nay, thứ Sáu (09/12): Ngọc Hoàng ban xuống tin vui, 3 con giáp đón "cơn mưa vàng bạc", tiền tỷ đổ ập xuống đầu, có phúc có phần, đời sang trang đón Tết huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 01:04

Hôm nay là thời gian 3 con giáp "thay da đổi thịt" mạnh mẽ, đời sang trang huy hoàng. Cùng xem nhé!

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ rất hanh thông. Tuổi Ngọ đón nhận nhiều cơ hội mới trong hôm nay (09/12), nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Ngọ bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (09/12): Ngọc Hoàng ban xuống tin vui, 3 con giáp đón 'cơn mưa vàng bạc', tiền tỷ đổ ập xuống đầu, có phúc có phần, đời sang trang đón Tết huy hoàng - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mão

Hôm nay (09/12), tuổi Mão gặp may mắn nhiều về cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp. Đặc biệt, chiều nay, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đầy cơ hội và triển vọng. Đây cũng là thời điểm vận đào hoa nở rộ, giúp tuổi Mão có cơ hội gặp được ý chung nhân.

Trong chiều nay, vượng khí mạnh nhất với người tuổi Mão. Bạn sẽ được sao may mắn soi sáng, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp của bạn trên đà tiến lên, tài lộc thu về dồi dào, hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn. Về tình duyên, tuổi Mão cũng sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (09/12): Ngọc Hoàng ban xuống tin vui, 3 con giáp đón 'cơn mưa vàng bạc', tiền tỷ đổ ập xuống đầu, có phúc có phần, đời sang trang đón Tết huy hoàng - Ảnh 2
Trong chiều nay, vượng khí mạnh nhất với người tuổi Mão. Bạn sẽ được sao may mắn soi sáng, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay (09/12) chính là thời điểm chuyển mình tốt nhất của tuổi Dần trong năm nay. Những khó khăn trong công việc sẽ được đẩy lùi, cơ hội thăng tiến xuất hiện. Tuy nhiên, tuổi Dần khi gặp may cũng đừng quá chủ quan. Hãy đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh. 

Nếu có kế hoạch lớn thì đừng công khai với nhiều người bởi có thể sẽ bị phá hoại. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiên trì thì tuổi Dần sẽ gặt hái được thành công bất ngờ. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm tuổi Dần gặt hái được duyên lành, chỉ cần biết chủ động.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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