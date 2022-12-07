Trời Phật ban lộc: 3 con giáp tới thời khắc "ngàn năm có một", cuối năm 2022 TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu sang nức tiếng, năm 2023 phất lên thành tỷ phú không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 12:59

Những ngày cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp có cơ hội đổi đời, lội ngược dòng ngoạn mục. Cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Tý

Năm 2022 là năm đầu hạn Tam Tai của người tuổi Tý nên họ gặp phải nhiều xui xẻo, biến cố. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả năm này tuổi Tý sẽ chìm trong u tối. Vào tháng cuối cùng của năm 2022 sẽ là lúc tuổi Tý gặp thời, vận khí vượng hơn hẳn. Chỉ cần biết tận dụng thời điểm vàng này thì tuổi Tý sẽ bứt phá nhanh, thay đổi được vận mệnh đã được an bài. 

Không chỉ suôn sẻ trong công việc, tháng 12 cũng là lúc người tuổi Tý chứng kiến tình duyên rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với người đã có đôi thì chuyện tình cảm cũng êm đềm, không xung khắc.

Trời Phật ban lộc: 3 con giáp tới thời khắc 'ngàn năm có một', cuối năm 2022 TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu sang nức tiếng, năm 2023 phất lên thành tỷ phú không ai sánh bằng - Ảnh 1
Không chỉ suôn sẻ trong công việc, tháng 12 cũng là lúc người tuổi Tý chứng kiến tình duyên rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2022 người tuổi Thìn cũng vướng hạn Tam Tai nên họ làm gì cũng khó khăn, năng lực không thể phát huy. Ở cuối năm, vận mệnh của tuổi Thìn cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình. 

Lúc này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm này, nếu tuổi Thìn muốn xoay vòng vốn, đòi nợ thì hãy dũng cảm thực hiện bởi bạn sẽ cầu được ước thấy.

Trời Phật ban lộc: 3 con giáp tới thời khắc 'ngàn năm có một', cuối năm 2022 TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu sang nức tiếng, năm 2023 phất lên thành tỷ phú không ai sánh bằng - Ảnh 2
Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong tháng cuối năm 2022, người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ tháng 12, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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