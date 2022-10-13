Tử vi hôm nay, thứ Năm (13/10), Chính Quan tương trợ, Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp vượng đường tài lộc, thuận đường công danh, vàng bạc chất khắp nơi, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 05:04

Hôm nay, 3 con giáp sau may mắn có Chính Quan tương trợ và Thần Tài hộ mệnh cùng lúc nên cuộc sống thăng hoa từ đây. Tài lộc - sự nghiệp - tình duyên đều một tay nắm gọn trong tay.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Thân tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Thân luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Thân luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, tuổi Thân là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Thân là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất.

Cuộc sống tuổi Thân trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì tuổi Thân có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn, đặc biệt là vào hôm nay.

Tử vi hôm nay, thứ Năm (13/10), Chính Quan tương trợ, Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp vượng đường tài lộc, thuận đường công danh, vàng bạc chất khắp nơi, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. 

Đa số những người tuổi Thìn đều công thành danh toại khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc phải đánh đổi mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn. 

Tuổi Thìn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tình cảm ấm áp, họ dành nhiều tình thương cho những người thân bên cạnh và luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tử vi học có nói, bản tính tuổi Thìn hiền lành nhờ vậy mà có nhiều quý nhân giúp đỡ, bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, họ cũng không bao giờ lâm vào cảnh đường cùng.

Hôm nay, tuổi Thìn bất ngờ đổi vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Nhờ hồng phúc tề thiên mà tài vận tuổi Thìn đều tăng, cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng ghen tị.

Tử vi hôm nay, thứ Năm (13/10), Chính Quan tương trợ, Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp vượng đường tài lộc, thuận đường công danh, vàng bạc chất khắp nơi, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Tuổi Thìn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tình cảm ấm áp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thích cuộc sống tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ và có cá tính độc lập. Tử vi học có nói, người tuổi Mão phải sống xa gia đình mới ăn nên làm ra, sự nghiệp mới vẻ vang. 

Đa số người tuổi Mão gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên cuộc sống còn dài và còn nhiều điều mới mẻ nên khi gặp biến cố, họ đã có thể vượt qua được bằng bản lĩnh của mình. 

Người tuổi Mão bề ngoài vô tâm nhưng bên trong lại sống rất tình cảm, yêu thương người khác nhưng chỉ thể hiện bằng hành động và ít khi nói. 

Chính vì vậy, người tuổi Mão được trời ban nhiều phúc đức, sự hiền lành, hướng thiện đã giúp họ ngày càng giàu có. 

Bước vào hôm nay, người tuổi Mão sẽ có cơ ngơi ổn định, không chỉ xây dựng cho bản thân cuộc sống vẹn toàn mà còn giúp gia đạo hưng thịnh, đem đến nhiều may mắn cho những người xung quanh. 

Đặc biệt, người tuổi Mão lại được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn, nếu cuối năm không mua được nhà xe thì ít nhất cũng tiết kiệm được khoản tiền khá lớn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm 3 con giáp đổi mệnh phát tài

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 32 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 32 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người