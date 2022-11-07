Tử vi hôm nay, thứ Hai (07/11): "đức năng thắng số", 3 tuổi thiện lương hưởng phú quý Trời cho, tài vận công danh thập toàn thập mỹ, gia đạo hưng thịnh, tình duyên mỹ mãn, đón tuần mới an khang

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 11:56

Đúng vào hôm nay, 3 con giáp nằm yên cũng có lộc nhờ Trời thương Phật độ, tiền của đổ về như nước lũ, tuần mới suôn sẻ giàu sang trăm bề.

Tuổi Mùi

Vào hôm nay, tuổi Mùi sẽ thường được quý nhân hỗ trợ. Những người này sẽ có thể hỗ trợ tuổi Mùi rất nhiều trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tuổi Mùi phải biết nắm bắt cơ hội đúng lúc để đổi vận.

Quyết định đầu tư trong thời điểm này được cho là hợp lý với người tuổi Mùi sau những ngày tháng chuẩn bị kỹ càng. Dù có thể bắt đầu, nhưng tuổi Mùi vẫn phải thận trọng, vì rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn.

May thay người tuổi Mùi luôn thận trọng khi làm mọi việc, họ có được tính kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công đến cùng. Đây là thời khắc hoàng kim vì được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, và những dự định kế hoạch còn dang dở của tuổi Mùi sẽ được vận hành trơn tru.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (07/11): 'đức năng thắng số', 3 tuổi thiện lương hưởng phú quý Trời cho, tài vận công danh thập toàn thập mỹ, gia đạo hưng thịnh, tình duyên mỹ mãn, đón tuần mới an khang - Ảnh 1
May thay người tuổi Mùi luôn thận trọng khi làm mọi việc, họ có được tính kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công đến cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ sống tình cảm, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, họ thường nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp khó khăn gian nan cũng đều có thể vượt qua được.

Đa số người tuổi Tỵ không tham vọng, họ thường mưu cầu cuộc sống bình yên đủ đầy, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực để theo đuổi những điều hoàn hảo. Tử vi học có nói, những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn vì hôm nay là Tam hợp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết êm đẹp vào thời gian tới. 

Đặc biệt, tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi sóng gió sẽ vượt qua. Tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (07/11): 'đức năng thắng số', 3 tuổi thiện lương hưởng phú quý Trời cho, tài vận công danh thập toàn thập mỹ, gia đạo hưng thịnh, tình duyên mỹ mãn, đón tuần mới an khang - Ảnh 2
Những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sở hữu bản lĩnh, trí thông minh hơn người. Họ rất nhạy bén và vô cùng đáng tin cậy trong công việc, vì vậy, những người tuổi Tuất thường đạt được thành công rất sớm trong cuộc đời. 

Họ là những người đặc biệt siêng năng, chăm chỉ và thường đạt được thành tích lớn trong hoạt động chính trị, cũng như việc kinh doanh. Trong hôm nay, người tuổi Tuất có Nhị Hợp quý nhân và Kim Quỹ cát tinh nhập cung, chính bởi vậy nên vận trình bản mệnh tươi sáng và những chú Hổ sẽ gặp nhiều may mắn đến với mình.

Với sự trợ giúp của Thần Tài cộng với những cố gắng nỗ lực của bản thân, tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp hanh thông, mọi thứ đều suôn sẻ, công việc ổn thỏa, làm ăn thuận lợi từ đó có thu nhập cao, tiền vào như nước và không cần phải lo lắng về tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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