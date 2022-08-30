Tử vi hôm nay thứ 3 ngày 30/8/2022: Hung tinh ngáng trở, 3 con giáp dễ vướng xui xẻo đủ đường, tranh chấp với đồng nghiệp, tiểu nhân gây rối, cần bình tĩnh giải quyết kẻo mang thiệt về thân

Hôm nay tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống. Công việc bấp ổn, sự bấp bênh đang khiến bạn chán nản và thất vọng, muốn buông xuôi chứ không thèm cố gắng nữa.

Kiếp Tài cho thấy nguyên nhân sâu xa là do tiền bạc không được như ý, các khoản lương thưởng bị cắt giảm. Bản mệnh có thể sẽ cần phải tìm kiếm những cơ hội mới cho mình trong thời gian tới.

Thủy Thổ bất dung, đường tình lận đận không khỏi gây ra những luồng cảm xúc tiêu cực ở con giáp này. Bản mệnh không biết phải làm sao để xoa dịu những cơn giận dữ của đối phương đối với mình.

Hôm nay tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống. Công việc bấp ổn, sự bấp bênh đang khiến bạn chán nản và thất vọng, muốn buông xuôi chứ không thèm cố gắng nữa. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong ngày. Bản mệnh ở ngoài sáng khi những người xấu thì lại ở trong bóng tối, luôn rình rập, chờ đợi sơ hở để hãm hại, chỉ chờ sơ hở là ra tay. Chính vì thế con giáp này không nên lơ là trong công việc hoặc lười biếng vì môi trường xung quanh cạnh tranh rất gay gắt.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ không mấy tốt đẹp. Mặc dù bản mệnh có người mình thầm thương trộm nhớ nhưng dường như mọi thứ không được như mong muốn. Các cặp đôi đã bắt đầu nhìn thấy sự khác biệt trong tính cách của đối phương dẫn đến bất đồng, tranh cãi.

Tuổi Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong ngày. Bản mệnh ở ngoài sáng khi những người xấu thì lại ở trong bóng tối, luôn rình rập, chờ đợi sơ hở để hãm hại, chỉ chờ sơ hở là ra tay. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo tuổi Dần được nhắc nhở cần phải hết thức sức thận trọng, vì có những chuyện không hay sắp xảy ra. Con giáp này vướng vào chuyện thị phi, những lời nói vô tình có thể trở thành điểm yếu của chính bản mệnh, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhẫn hãm hại.

Vận trình sự nghiệp cũng vì thế mà bị ảnh hưởng khá nhiều, người tuổi Dần nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Tốt nhất trước khi định nói điều gì bản mệnh hãy suy nghĩ thật kỹ càng, lời đã nói ra khó có thể thu lại được, đừng để kẻ xấu lợi dụng điều đó để làm hại và cướp đi lợi ích đáng lẽ ra thuộc về mình.

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo tuổi Dần được nhắc nhở cần phải hết thức sức thận trọng, vì có những chuyện không hay sắp xảy ra. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm