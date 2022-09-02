Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ vạn phúc an khang, ngồi nghỉ ngơi thôi tiền bạc cũng tự chạy vào cửa, sớm muộn cũng phải phát tài

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có con giáp Ngũ Hành. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất.

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022, sự nghiệp của tuổi Ngọ có nhiều bước tiến đáng kể. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Hãy mạnh dạn nhận những công việc quan trọng và thách thức, bởi đó là cơ sở để thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Trong ngày hôm nay, con giáp Ngũ Hành này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Hãy chăm chỉ vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022, sự nghiệp của tuổi Ngọ có nhiều bước tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Tài đang cải thiện tình hình tài chính theo tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 mà con giáp tuổi Mão đang cố gắng tập trung trong thời gian gần đây, có thể chưa có kết quả ngay nhưng cứ kiên nhẫn. Dấu hiệu khởi sắc cho thấy bạn đang đi đúng đường rồi đấy, hãy tiếp tục phát huy thành tựu đang có nhé.

Con giáp ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh thường trong tâm thế "gây chiến", lúc này bạn có thể rơi vào mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, đối tác, gây ra sự căng thẳng tinh thần. Hãy yên tâm rằng mọi việc sẽ được cải thiện từ từ.

Chính Tài đang cải thiện tình hình tài chính theo tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 mà con giáp tuổi Mão đang cố gắng tập trung trong thời gian gần đây Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.