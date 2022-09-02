Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ vạn phúc an khang, ngồi nghỉ ngơi thôi tiền bạc cũng tự chạy vào cửa, sớm muộn cũng phải phát tài

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 06:38

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 nói rằng 3 con giáp Ngũ Hành này sớm muộn gì tiền của cũng dư dôi, hạnh phúc bình yên như ý bên bạn đời.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có con giáp Ngũ Hành. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ vạn phúc an khang, ngồi nghỉ ngơi thôi tiền bạc cũng tự chạy vào cửa, sớm muộn cũng phải phát tài - Ảnh 1

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022, sự nghiệp của tuổi Ngọ có nhiều bước tiến đáng kể. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Hãy mạnh dạn nhận những công việc quan trọng và thách thức, bởi đó là cơ sở để thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Trong ngày hôm nay, con giáp Ngũ Hành này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Hãy chăm chỉ vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ vạn phúc an khang, ngồi nghỉ ngơi thôi tiền bạc cũng tự chạy vào cửa, sớm muộn cũng phải phát tài - Ảnh 2

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022, sự nghiệp của tuổi Ngọ có nhiều bước tiến đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Tài đang cải thiện tình hình tài chính theo tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 mà con giáp tuổi Mão đang cố gắng tập trung trong thời gian gần đây, có thể chưa có kết quả ngay nhưng cứ kiên nhẫn. Dấu hiệu khởi sắc cho thấy bạn đang đi đúng đường rồi đấy, hãy tiếp tục phát huy thành tựu đang có nhé.

Con giáp ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh thường trong tâm thế "gây chiến", lúc này bạn có thể rơi vào mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, đối tác, gây ra sự căng thẳng tinh thần. Hãy yên tâm rằng mọi việc sẽ được cải thiện từ từ.

Tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ vạn phúc an khang, ngồi nghỉ ngơi thôi tiền bạc cũng tự chạy vào cửa, sớm muộn cũng phải phát tài - Ảnh 3

Chính Tài đang cải thiện tình hình tài chính theo tử vi hôm nay ngày lễ 2/9/2022 mà con giáp tuổi Mão đang cố gắng tập trung trong thời gian gần đây

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này ngồi trên đống vàng, nhờ đức độ kiếp trước nên kiếp này thỏa sức mà ăn

Tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này ngồi trên đống vàng, nhờ đức độ kiếp trước nên kiếp này thỏa sức mà ăn

Theo tử vi phương Đông dự đoán rạng sáng 29/8, 3 con giáp may mắn này chỉ việc rung đùi tiền bạc tự khắc tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay Dự đoán tử vi ngày lễ 2/9 Dự đoán tử vi ngày lễ 2/9/2022 con giáp ngũ hành

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch