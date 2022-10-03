Tử vi hôm nay, mùng 8/9 âm lịch: Bề trên rải lộc xuống thế gian, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, hóa hung thành cát, dư dả tiền xài

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 05:59

3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế trong ngày 8/9 âm lịch. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Tị

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Những gian nan vất vả đã đi qua, đặc biệt là trong ngày 8/9 âm lịch, họ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm cần thiết để thăng hoa tiền tài. Thế mạnh của con giáp này chính là sự nỗ lực bền bỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao ít ai có được. 

Tử vi hôm nay, mùng 8/9 âm lịch: Bề trên rải lộc xuống thế gian, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, hóa hung thành cát, dư dả tiền xài - Ảnh 1
Những gian nan vất vả đã đi qua, đặc biệt là trong ngày 8/9 âm lịch, họ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Dự đoán trong ngày 8/9 âm lịch, con giáp này may mắn được trời ban cho vận quý nhân, cốt cách hơn người nên khi gặp khó khăn cũng sẽ luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời.

Sự nghiệp và tiền đồ của họ sẽ có bước chuyển ngoặt tích cực, rộn ràng. Người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội làm giàu. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”.

Tử vi hôm nay, mùng 8/9 âm lịch: Bề trên rải lộc xuống thế gian, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, hóa hung thành cát, dư dả tiền xài - Ảnh 2
Dự đoán trong ngày 8/9 âm lịch, con giáp này may mắn được trời ban cho vận quý nhân, cốt cách hơn người nên khi gặp khó khăn cũng sẽ luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc trong ngày 8/9 âm lịch không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp.

Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác. Các con giáp tuổi Hợi luôn chính trực công minh và đôi xử công bằng, nhiệt tình giúp đỡ người khác nên gặp khó khăn hoạn nạn sẽ có người tự đến báo đáp đền ơn.

Tử vi hôm nay, mùng 8/9 âm lịch: Bề trên rải lộc xuống thế gian, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, hóa hung thành cát, dư dả tiền xài - Ảnh 3
Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc trong ngày 8/9 âm lịch không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top 3 con giáp này phát tài chỉ trong 2 ngày cuối tuần này, bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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