Tử vi hôm nay, đúng ngày Rằm tháng 7, trăng vàng chiếu toả tài lộc, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, cơm áo vô lo, gia đạo được giàu to

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 09:09

3 con giáp này hôm nay sẽ tài lộc thịnh vượng. Cùng xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh chú Rồng thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Con giáp này có thể sẽ đón một tháng trước khó sau thuận do có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thìn có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Tuổi Hợi

Đúng Rằm tháng 7, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Hợi có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Mặt khác, những người tuổi Hợi còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh rất tốt. 

Tử vi hôm nay, đúng ngày Rằm tháng 7, trăng vàng chiếu toả tài lộc, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, cơm áo vô lo, gia đạo được giàu to - Ảnh 1
Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, tháo vát và vô cùng quyết đoán, linh hoạt trong công việc. Nhờ năng lực của mình, họ có thể xuất sắc đạt được các mục tiêu sự nghiệp vào Rằm tháng 7 này.

Người tuổi Tý sẽ càng phát huy được các thế mạnh của mình trong công việc, được người thân thiết xung quanh hỗ trợ. Sự nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, vận may ập đến liên tục. Nhờ vậy, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện lên một tầm cao mới.

Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Tý, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Nếu chăm chỉ và nỗ lực, trong hôm nay sẽ được thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng mà gia đình hòa hợp, yên ấm.

Tử vi hôm nay, đúng ngày Rằm tháng 7, trăng vàng chiếu toả tài lộc, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, cơm áo vô lo, gia đạo được giàu to - Ảnh 2
Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Tý, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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