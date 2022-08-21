Tử vi hôm nay (24/7 âm lịch), Thần Phần độ mệnh, 3 con giáp may mắn vượng phát, sự nghiệp có dấu hiệu đi lên, tài lộc được quý nhân trợ giúp, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông

Nhờ Thần Phật phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Cụ thể, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp vì vậy thời gian này họ được cho thử sức ở các dự án quan trọng trong công ty, chỉ cần làm được thì việc lên chức hay tăng lương là cực kỳ đơn giản.

Theo tử vi 12 con giáp , đúng hôm nay (24/7 âm lịch) cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng do làm việc quá sức.

Tử vi dự đoán trong hôm nay, con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh.

Khoảng thời gian này, cũng là cơ hội để con giáp này, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Tuy nhiên, bạn không nên đầu tư quá nhiều vào các quỹ hoặc khởi động dự án mới để tránh những thất thoát về tiền bạc không đáng có.

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Về điều này, một số người tuổi Thìn không cần phải quá lo lắng khi sắp tới họ còn có sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện đối với con giáp này cũng không hoàn toàn gặp khó khăn mấy.

Trên phương diện tài lộc, Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tử vi dự đoán trong hôm nay, con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có Thần Tài báo mộng, người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong ngày hôm nay (24/7 âm lịch), đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. Ngoài ra, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người.

Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng.

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Song, đây chưa phải là lúc để bạn vội vàng tiến xa hơn. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

Nhờ có Thần Tài báo mộng, người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong ngày hôm nay (24/7 âm lịch), đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.