Tử vi hôm nay 20/8/2023: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 3 con giáp cá chép hóa rồng, cuộc sống lên hương, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen

Chính Ấn tương trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có thể đạt được bước tiến lớn nhờ bạn biết phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ. Bạn có thể khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên vì những gì mình làm được. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công lớn lao đến mấy thì bạn cũng chớ vội hài lòng với thực tại. Nếu bạn thoải mái giậm chân tại chỗ thì chẳng mấy chốc sẽ bị người khác vượt qua, vì thế hãy tiếp tục xác định các đích đến tiếp theo cho mình nhé.

Tình cảm thiên về ổn định. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên trò chuyện và giúp đỡ nửa kia nhiều hơn trong các công việc nhà. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có tác dụng rất nhiều trong việc gắn kết tình cảm.

Tam Hợp xuất hiện lúc này cho thấy đây là quãng thời gian ngọt ngào dành cho người tuổi Dần. Chuyện tình cảm và gia đình đều chan hòa hơn trước. Người độc thân hứa hẹn có cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới.

Người tuổi Dần nhờ có Thiên Tài soi sáng mà nhìn tới đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Bạn thấy được tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc. Một số công việc làm thêm của bạn đã bắt đầu có kết quả, thu nhập dù tăng nhẹ cũng đủ làm bạn hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc chỉ ra rằng đây là thời gian để sống chậm lại, tập trung cho việc nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn. Bạn có thể lựa chọn các hoạt động như tập thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian để dọn dẹp, trang trí lại không gian sống của mình.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng Chủ Nhật 20/08/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Ngọ sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Ngọ cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa tuổi Ngọ và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.