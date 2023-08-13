Tử vi hôm nay 13/8/2023: An nhàn hưởng LỘC, 3 con giáp vận may bất ngờ, cầu tài có tài, cầu danh có danh, thu tăng lên gấp 3 gấp 4

Theo tử vi hàng ngày 13/8/2023 của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần tìm thấy động lực làm việc trong ngày hôm nay. Dù mọi người xung quanh đều nghỉ ngơi, bạn cũng vẫn có thể dành hết thời gian của mình cho sự nghiệp.

Phương diện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Sự lựa chọn của bạn trong khoảng thời gian trước đó đang dần đem lại kết quả tích cực. Bạn không cần phải làm việc quá vất vả như trước nữa mà vẫn kiếm tiền về đầy túi. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng Chủ Nhật 13/08/2023 hôm nay, tuổi Mùi sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Mùi thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Tuổi Mùi cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Tuổi Thân hôm nay ngày 13/08/2023 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Trong tình yêu tuổi Thân cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi Tuổi Thân nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.