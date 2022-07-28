Tử vi đúng mùng 1 tháng 7 ÂL: Cát Tinh Hữu Bật Tả Phụ chống đỡ hung tinh, độ mệnh cho 3 con giáp thoát khỏi vận xui, được Thần Tài ban lộc, lấy vía hên cho cả tháng

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 10:50

Tháng 7 âm lịch luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người, nhưng với 3 con giáp này, nhờ sao may mắn chiếu tới mà đường công danh, sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này luôn rất khiêm tốn nên cuộc sống sẽ có nhiều quý nhân yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.

Tử vi đúng mùng 1 tháng 7 ÂL: Cát Tinh Hữu Bật Tả Phụ chống đỡ hung tinh, độ mệnh cho 3 con giáp thoát khỏi vận xui, được Thần Tài ban lộc, lấy vía hên cho cả tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 cho biết, Nguyệt lệnh Dưỡng sẽ mang lại cho Tý một tháng mới với hi vọng tràn đầy, bớt vất vả hơn tháng trước rất nhiều. Trong khi người khác lo sợ đây là tháng cô hồn, không nên làm gì thì cũng lại là cơ hội cho tuổi Tý đấy nhé.

Được Thần Tài ưu ái, tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch này có tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm được nhiều tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt nhất.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao.

Tử vi đúng mùng 1 tháng 7 ÂL: Cát Tinh Hữu Bật Tả Phụ chống đỡ hung tinh, độ mệnh cho 3 con giáp thoát khỏi vận xui, được Thần Tài ban lộc, lấy vía hên cho cả tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch, tuổi Dậu được cát tinh chiếu mệnh nên mọi sự đều vô cùng hanh thông. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, suôn sẻ, khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn được sao Phù Đức chiếu mệnh nên sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, ngược lại còn luôn được quý nhân trợ giúp trong mọi việc. 

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tham vọng xây dựng cuộc sống đầy quyền lực và nhiều tiền. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất thường có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn trắc trở, xem sự vấp ngã là động lực để tiến đến thành công trong tương lai, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi đúng mùng 1 tháng 7 ÂL: Cát Tinh Hữu Bật Tả Phụ chống đỡ hung tinh, độ mệnh cho 3 con giáp thoát khỏi vận xui, được Thần Tài ban lộc, lấy vía hên cho cả tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, tuổi Tuất được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước nên vô cùng may mắn và khởi sắc. Mặc kệ tháng cô hồn, bầu trời của Tuất vẫn sẽ hạnh phúc, tiếp tục được quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục. Bạn ​​sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài và trở nên giàu có trên đường làm ăn.

Những người may mắn trong chuyện tiền bạc thì đầu tháng dễ mà được người khác trả nợ hoặc trả được nợ, nhẹ hết cả người. Quan trọng là bạn phải suy nghĩ tích cực và bớt cáu gắt thì thần Tài mới dám gõ cửa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 1 tháng cô hồn): Phật Bà từ bi hiển linh, che chở cho 3 con giáp khỏi tai ương họa gió, biến dữ thành an, hóa nguy thành cát, vạn sự tốt lành

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 1 tháng cô hồn): Phật Bà từ bi hiển linh, che chở cho 3 con giáp khỏi tai ương họa gió, biến dữ thành an, hóa nguy thành cát, vạn sự tốt lành

Đúng đầu tháng cô hồn, 3 con giáp phúc lớn được Thần Phật che chở nên gặp nhiều may mắn, vận trình của họ tốt lên để lấy hên cho tháng mới.

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