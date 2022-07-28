Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 1 tháng cô hồn): Phật Bà từ bi hiển linh, che chở cho 3 con giáp khỏi tai ương họa gió, biến dữ thành an, hóa nguy thành cát, vạn sự tốt lành

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 09:39

Đúng đầu tháng cô hồn, 3 con giáp phúc lớn được Thần Phật che chở nên gặp nhiều may mắn, vận trình của họ tốt lên để lấy hên cho tháng mới.

Tuổi Tý

Trong số tử vi tháng cô hồn của 12 con giáp thì người tuổi Tý nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ nên vận thế dù gặp “sóng gió” cũng có chuyển biến tích cực. Dự đoán tháng 7 âm lịch 2022, tuổi Tý tài lộc ổn định, quan hệ tốt đẹp, hài hòa, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm khởi sắc nhưng cần cẩn trọng khi di chuyển đi lại vì dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 1 tháng cô hồn): Phật Bà từ bi hiển linh, che chở cho 3 con giáp khỏi tai ương họa gió, biến dữ thành an, hóa nguy thành cát, vạn sự tốt lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn thuận lợi diễn ra trong tháng 7 âm này với người tuổi Tý. Liên tiếp những sự kiện hạnh phúc liên tiếp xảy đến với họ, cơ hội trúng quả đậm là rất cao, giàu có khó ngăn cản. Mọi việc bắt đầu suôn sẻ với Tý từ đây cho đến cuối năm, dù ở nơi làm việc hay công việc kinh doanh nào cũng luôn gặp may mắn.

Được Thần Tài ưu ái, tuổi Tý thời gian này tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm được nhiều tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt nhất.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ. Bản mệnh hoàn toàn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả lý tưởng, cuộc sống sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 1 tháng cô hồn): Phật Bà từ bi hiển linh, che chở cho 3 con giáp khỏi tai ương họa gió, biến dữ thành an, hóa nguy thành cát, vạn sự tốt lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp tháng cô hồn, bắt đầu từ đầu tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tiền tài ngày càng thăng tiến, cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Bên cạnh đó tuổi Mùi cũng rất thông minh, biết nắm chắc cơ hội trong tay, dốc toàn lực thể hiện tài năng của mình để đạt được sự tiến bộ về mọi mặt, giành được sự đánh giá cao của lãnh đạo, từ đó mở ra con đường thăng tiến rộng mở trong tương lai.

Tuổi Hợi

Những chú Lợn được đánh giá là hiền lành, lạc quan, sống trách nhiệm, chu đáo. Ngoài ra, tuổi Hợi còn có giác quan nhạy bén, linh hoạt, rất được việc.

Nếu trong tháng 6 tháng đầu năm, tuổi Ngọ phải vất vả, chạy vạy đủ việc thì trong tháng 7 âm lịch tới đây, bạn sẽ đổi vận, rất dễ gặp may. Trước mắt, bạn sẽ có những tin vui bất ngờ.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 1 tháng cô hồn): Phật Bà từ bi hiển linh, che chở cho 3 con giáp khỏi tai ương họa gió, biến dữ thành an, hóa nguy thành cát, vạn sự tốt lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Hợi có thể tiến gần mục tiêu thành công trong khoảng thời gian ngắn. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa. Đặc biệt, bước sang tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc

Chưa đầy 20 giờ đồng hồ nữa chính thức bước qua mùng 1/7 ÂL: 3 con giáp sẵn sàng đưa tay hứng trọn lộc trời, được Thần Phật hộ mệnh, mặc kệ tháng cô hồn vẫn phất lên như diều gặp gió

Chưa đầy 20 giờ đồng hồ nữa chính thức bước qua mùng 1/7 ÂL: 3 con giáp sẵn sàng đưa tay hứng trọn lộc trời, được Thần Phật hộ mệnh, mặc kệ tháng cô hồn vẫn phất lên như diều gặp gió

Tháng 7 âm lịch thường bị xem là tháng xui xẻo, không mang lại nhiều may mắn, nhưng đối với 3 con giáp này, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc.

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