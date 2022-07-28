Chưa đầy 20 giờ đồng hồ nữa chính thức bước qua mùng 1/7 ÂL: 3 con giáp sẵn sàng đưa tay hứng trọn lộc trời, được Thần Phật hộ mệnh, mặc kệ tháng cô hồn vẫn phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 09:05

Tháng 7 âm lịch thường bị xem là tháng xui xẻo, không mang lại nhiều may mắn, nhưng đối với 3 con giáp này, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, luôn biết nghĩ cho người khác và sống chan hòa với những người xung quanh. Đa số, người tuổi Sửu được sinh ra trong gia đình sung túc, họ có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tuyệt nhiên không hề thiếu thốn về tinh thần.

Tử vi học có nói, trong năm 2022 này, cuộc sống tuổi Sửu tuy có chút khó khăn trắc trở vào những tháng đầu năm nhưng từ tháng 7 âm lịch này trở đi, tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Chưa đầy 20 giờ đồng hồ nữa chính thức bước qua mùng 1/7 ÂL: 3 con giáp sẵn sàng đưa tay hứng trọn lộc trời, được Thần Phật hộ mệnh, mặc kệ tháng cô hồn vẫn phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Thời gian này, tuổi Sửu phải bình tĩnh quan sát và nắm bắt mọi cơ hội tốt, nếu may mắn cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước lên tầm cao mới, những năm sau việc sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Đầu tháng 7 âm, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày càng mở rộng.

Chưa đầy 20 giờ đồng hồ nữa chính thức bước qua mùng 1/7 ÂL: 3 con giáp sẵn sàng đưa tay hứng trọn lộc trời, được Thần Phật hộ mệnh, mặc kệ tháng cô hồn vẫn phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Dậu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn được sao Phù Đức chiếu mệnh nên sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, ngược lại còn luôn được quý nhân trợ giúp trong mọi việc.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Tuất sẽ cực kỳ hanh thông trong tháng 7 âm này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Tuất trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Tuất có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Chưa đầy 20 giờ đồng hồ nữa chính thức bước qua mùng 1/7 ÂL: 3 con giáp sẵn sàng đưa tay hứng trọn lộc trời, được Thần Phật hộ mệnh, mặc kệ tháng cô hồn vẫn phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Tuất trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Trong thời gian này, tuổi Tuất nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc

Đúng 4h30 chiều mai (28/7), sau cơn mưa sẽ nhìn thấy cầu vồng: 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, trúng giải đặc biệt trăm tỷ, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

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Tử vi học cho rằng, khi kim đồng hồ chỉ đúng 4h30 chiều 28/7, những con giáp sau đây sẽ bước sang hành trình mới, kiếm được nhiều tiền, gia đình ngày càng sung túc.

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