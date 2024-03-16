Tử vi đúng 5 ngày tới (22/3), 3 con giáp phát tài đắc lộc, giàu sang chạm đỉnh, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 23:13

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão nên giảng hòa, kết thân với người mà bản mệnh muốn. Khi có mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống của bản mệnh cũng sẽ thoải mái, vui vẻ, đó là năng lượng tinh thần tuyệt vời cho bản mệnh.

Ngày này mang tới vận may nhưng đòi hỏi con giáp tuổi Mão phải đủ quyết tâm. Để tăng trưởng, bản mệnh bắt buộc phải chấp nhận một số nguy cơ và lý tưởng nhất là làm điều này khi vận may của bản mệnh đang tốt. Đây chính là thời điểm như vậy, vì thế bản mệnh đừng nên bỏ lỡ cơ hội.

Tử vi đúng 5 ngày tới (22/3), 3 con giáp phát tài đắc lộc, giàu sang chạm đỉnh, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tử vi đúng 5 ngày tới (22/3), 3 con giáp phát tài đắc lộc, giàu sang chạm đỉnh, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tính cách thật thà, thẳng thắn, không thích nịnh bợ người khác. Sự thắng thắn của con giáp này có thể làm người khác mất lòng. Tuy nhiên, qua thời gian, bản mệnh cũng biết cách lựa lời mà nói. Những người xung quanh cũng hiểu được tính cách của tuổi Dậu nên các vấn đề dần được khắc phục.

Tử vi nói rằng trong 5 ngày tới, tuổi Dậu đón quý nhân. Công việc của bản mệnh diễn ra suôn sẻ, tài lộc dồi dào, có cơ hội thăng quan tiến chức. Người làm kinh doanh đón khách tới tấp, nhiều người tự tìm đến, hàng hóa đi liên tục, doanh thu không ngừng tăng. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh chỉ cần tỉnh táo, nắm bắt thời cơ là túi tiền luôn đầy.

Tử vi đúng 5 ngày tới (22/3), 3 con giáp phát tài đắc lộc, giàu sang chạm đỉnh, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang bất chấp, có nhiều điều đáng mong chờ trong tháng 3/2024.

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