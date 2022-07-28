Tử vi đúng 3 ngày cuối tuần của tháng 7 (29/7 - 31/7): Ngọc Hoàng ban chiếu chỉ, 3 con giáp thoát ải cực khổ, vỗ cánh bay cao làm chủ cuộc đời, giàu sang nhất thiên hạ

Những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch, 3 con giáp tranh thủ hứng trọn lộc trời, của nả đang có xu hướng chảy ào ào vào túi.

Tuổi Mùi Ảnh minh họa: Internet Tưởng chừng không thể lọt vào danh sách con giáp may mắn trong 3 ngày cuối tuần này, cũng là những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch, nhưng nhờ có Hữu Bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của con giáp tuổi Mùi trở nên hanh thông. Ngoài ra, trong 3 ngày cuối tuần này, Nguyệt lệnh Quan Đới còn tích cực mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Mùi tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua. Người tuổi Mùi rất hào phóng và vô cùng chỉn chu trong cuộc sống, họ chú trọng đến tình bạn, không tính toán chi li keo kiệt khi ngoại giao, đồng thời rất chu đáo, độc lập, tham vọng, và có thể làm được mọi việc.

Trong những ngày tới, vượng khí mở ra, Mùi sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình. Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Tử vi 3 ngày cuối tuần này (29/7 - 31/7) cho biết, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố nên công việc diễn ra suôn sẻ, những khó khăn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Nhờ có Thần Tài và quý nhân kề cận, mà tuổi Dậu hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, cuối năm nay, có thể tài vận ngày một tăng chưa đủ mà cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn. Bắt đầu từ thời điểm này, tài vận của người tuổi Dậu sẽ có một bước tiến dài. Tốc độ kiếm tiền sẽ được đẩy nhanh, sự nghiệp thường xuyên gặp trục trặc nhưng vẫn vượt qua, có chuyện vui xảy ra, đồng thời được quý nhân phù trợ, tiến độ công việc hoàn thành rất nhanh, cuộc sống vui vẻ làm tâm trạng hưng phấn. Tuổi Thân Những người tuổi Thân được nhận xét có tính cách hiền lành, dễ gần. Con giáp này chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, Thân thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi, trong 3 ngày cuối tuần này (29, 30, 31/7), người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của con giáp này để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Thần Tài chiếu giúp người tuổi Thân gặt hái nhiều thành công khi tự khởi nghiệp. Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc. Cũng đừng chê mà bỏ qua món lợi nhỏ, càng tích nhiều, con giáp này càng chặt túi về sau. Mọi chuyện của con giáp may mắn tuổi Thân đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Thân có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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