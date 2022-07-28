Đúng 12 giờ trưa mai (29/7), hào quang tỏa sáng rực rỡ: 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', vượng phát tài lộc, đại phúc đại hỷ, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 14:56

Gặp đúng thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp may mắn này kiếm được một khoản thu nhập khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến đến bất ngờ.

Tuổi Thìn

Thìn được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Những người tuổi Thìn cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Đúng 12 giờ trưa mai (29/7), hào quang tỏa sáng rực rỡ: 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', vượng phát tài lộc, đại phúc đại hỷ, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/7 cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, người tuổi Thìn nhận cơn mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Con giáp này nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp may mắn này làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc. Cũng đừng chê mà bỏ qua món lợi nhỏ, càng tích nhiều, con giáp này càng chặt túi về sau.

Tuổi Sửu

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (29/7), nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Đúng 12 giờ trưa mai (29/7), hào quang tỏa sáng rực rỡ: 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', vượng phát tài lộc, đại phúc đại hỷ, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Sửu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Đường tình duyên của tuổi Sửu có Tam Hợp chiếu mệnh, các mối quan hệ xã hội diễn ra tốt đẹp, hài hòa. Đôi khi tuổi Sửu ăn nói chưa được khéo léo nhưng nhờ bản tính thật thà nên luôn được người khác quý mến, tín nhiệm.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất linh hoạt, vui vẻ, suy nghĩ nhanh nhẹn và có lòng tự trọng cao. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã có mục tiêu cho cuộc đời và thực hiện từng bước theo những gì đã đặt ra. Dù có gặp bao nhiêu trở ngại, họ sẽ không bao giờ từ bỏ và tin rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết thành công.

Đúng 12 giờ trưa mai (29/7), hào quang tỏa sáng rực rỡ: 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', vượng phát tài lộc, đại phúc đại hỷ, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học cho biết, những điều may mắn và suôn sẻ sẽ đến với tuổi Dần đúng 12 giờ trưa ngày 29/7 này, nhờ được các sao may mắn chiếu mệnh. Dần sẽ kiếm được nhiều tiền, ăn nên làm ra, dễ trở thành ông chủ lớn. Với sự nỗ lực không ngừng thời gian qua của tuổi Dần thì chuyện tăng lương, tăng thưởng sẽ là điều dễ hiểu. Với người làm kinh tế thì chuyện buôn bán cũng vô cùng thuận lợi, doanh thu kiếm về không ít.

Nhìn chung, từ công việc cho đến đời sống cá nhân đều viên mãn, hạnh phúc. Nếu những người độc thân muốn tìm nửa kia thì đây chính là cơ hội cho bạn có thể đạt được ý nguyện trăm năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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