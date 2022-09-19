Tử vi dự đoán 9 ngày tới (20/9 - 28/9), những con giáp một bước lên mây, nhận toàn điều may, tiền bạc chất đầy cả kho, sự nghiệp đạt đỉnh cao của cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 16:20

Những con giáp phát tài trong 9 ngày tới chạm tay được vào nhiều cơ hội kiếm tiền quý giá.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài trong 9 ngày tới. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được.

Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân. Hoàn thành tốt những công việc trên, bạn không lo mình không được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc, bạn ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Hãy tiếp tục với định hướng của mình, bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Tử vi dự đoán 9 ngày tới (20/9 - 28/9), những con giáp một bước lên mây, nhận toàn điều may, tiền bạc chất đầy cả kho, sự nghiệp đạt đỉnh cao của cuộc đời - Ảnh 1
Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của tuổi Tý đều được suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình trong 9 ngày tới của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cân nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Trong 9 ngày tới, người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Tử vi dự đoán 9 ngày tới (20/9 - 28/9), những con giáp một bước lên mây, nhận toàn điều may, tiền bạc chất đầy cả kho, sự nghiệp đạt đỉnh cao của cuộc đời - Ảnh 2
Có Tam Hợp che chở cho vận trình trong 9 ngày tới của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bước sang 9 ngày tới, Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Trâu sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Sửu còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư. Con giáp này nếu làm về truyền thông, thiết kế hay nghệ thuật, sáng tạo sẽ giàu có vô cùng.

Tử vi dự đoán 9 ngày tới (20/9 - 28/9), những con giáp một bước lên mây, nhận toàn điều may, tiền bạc chất đầy cả kho, sự nghiệp đạt đỉnh cao của cuộc đời - Ảnh 3
Bước sang 9 ngày tới, Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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