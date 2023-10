Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình ngay thẳng, làm việc gì cũng nhanh chóng, thuộc tuýp người có chí tiến thủ, tính cách kiên cường quyết đoán muốn bản thân trở nên hoàn thiện và giàu có hơn nên họ bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền từ khi còn trẻ. Trong vòng 7 ngày đầu tháng 11, tài vận của người tuổi Mão sẽ được cải thiện, kiếm được nhiều tiền vào kho, đón thần tài giàu sang, đón quý nhân phát tài lớn, được thăng chức và tăng lương.

Tuổi Mão may mắn sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài trong 7 ngày tới. Do đó, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Đường tài lộc của bạn vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.