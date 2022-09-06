Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần (11/9 - 12/9), 3 con giáp đi đâu cũng 'vấp' phải tiền, công danh sáng rực, tiền tài tự tìm đến túi, lộc về hứng không kịp

Người tuổi Thìn là người sắc sảo, linh hoạt và chu đáo, giao tiếp tốt, họ cho rằng có thêm bạn bè thì việc gì cũng dễ dàng, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau. Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui bất ngờ, tài lộc phủ phê, thuận lợi trong công việc.

Người tuổi Thìn sẽ có vận trình vui vẻ, tài lộc hanh thông, sự nghiệp phất lên, tài lộc tăng vọt, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, cả đời rủng rỉnh rất vui. Giai đoạn này, người tuổi Thìn sẽ gặp vận may về tiền bạc, họ có cơ hội trúng thưởng hay thậm chí là trúng độc đắc.

Theo tử vi, Thìn sẽ có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng. Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với Thìn rất gần, bản mệnh còn được thân nhất định sẽ tìm được đối tượng hợp ý.

Theo tử vi, Thìn sẽ có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào 2 ngày cuối tuần này sẽ được sao chiếu mệnh chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn. Con giáp này có nhiều cơ hội, kiếm được nhiều tiền, trúng số phát triển suôn sẻ hơn trên con đường khởi nghiệp, khối tài sản Dậu có được ngoài sức mơ ước, tiền bạc rủng rỉnh.

Tử vi dự đoán, người tuổi Dậu lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Dậu cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng.

Tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trong 10 ngày tới, tài vận của họ sẽ thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp của tuổi Dậu không những ổn định mà họ cũng có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu.

Sự nghiệp của tuổi Dậu không những ổn định mà họ cũng có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Người tuổi này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Tử vi 12 con giáp cho biết, vận quý nhân của những người cầm tinh con giáp tuổi Dần rất thịnh vượng.

Giai đoạn này, vận may của Dần tăng lên gấp bội, vận may mở rộng, có nhiều cơ hội, xoay chuyển thành công, cũng có thể tìm ra những hướng đi mới trong sự nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc dưới sự hướng dẫn của quý nhân.

Được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Dần cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Dần dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Dần cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.