Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, đầu óc mở mang, tinh thần sáng suốt, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sẽ được cải thiện trong ngày hôm nay, hãy hình thành những thói quen tốt nhé.

Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sẽ được cải thiện trong ngày hôm nay, hãy hình thành những thói quen tốt nhé.

Tình duyên: Sáng sủa, nếu yêu nghiêm túc sẽ được đền đáp xứng đáng, hãy cố gắng nhé.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tăng tiến, năng lực làm việc vững vàng, được công nhận.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức trung bình nên bạn không thể tùy ý cho người khác mượn tiền.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, đề phòng cảm lạnh, chớ bất cẩn.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ khá nhẹ nhàng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ khá nhẹ nhàng. Sự thông minh và khả năng nắm bắt vấn đề nhanh chóng giúp con giáp này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cấp trên, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Tài vận: Vận trình tài lộc trầm lắng. Bạn không có nhiều nguồn thu mới trong hôm nay nên chỉ có thể chi tiêu tiết kiệm. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng vì thời gian tới sẽ nhận được tin tích cực về tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không gắn bó. Con giáp này và đối phương dành quá ít thời gian để ở cạnh nhau. Chính điều này khiến mối quan hệ thiếu tính gắn kết và dễ bị những yếu tố khách quan tác động làm cho rạn nứt.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) của 12 con giáp, Nhị Hợp khích lệ tinh thần làm việc cho người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 9h09 phút sáng ngày (6/12/2022) của 12 con giáp, Nhị Hợp khích lệ tinh thần làm việc cho người tuổi Dậu. Bản mệnh là người có trách nhiệm cao, bạn tự đặt ra cho mình những yêu cầu khá nghiêm khắc, chính vì thế mà bạn ngày càng được nhiều người tin tưởng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn cần phải nắm rõ kiến thức cũng như tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định đầu tư, có như vậy mới đem về được khoản lãi lời như dự kiến. Đừng vội nghe theo những lời lôi kéo của mọi người nhé.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng gắn kết. Các bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và cùng nhau thực hiện những điều ấy. Đôi bên đang cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn.

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