Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp khai thông, đầu năm 2023 đón lộc Thần Tài, may mắn "đỏ rực", gánh tiền về nhà đầy cả két, đụng đâu cũng có tiền

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 00:03

Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), 3 con giáp này sự nghiệp khai thông, đầu năm 2023 đón lộc Thần Tài, gánh tiền về nhà đầy cả két, đụng đâu cũng có tiền.

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng các bạn tuổi Sửu trong tháng 1/2023 công việc thăng tiến. Trong tử vi tháng tới tình hình công việc của người tuổi Sửu tương đối ổn định. Tuy nhiên người tuổi Sửu thường quá chú ý đến các tiểu tiết, nếu bạn có thể tăng tốc độ làm việc lên thì hiệu quả công việc bạn đạt được sẽ hơn rất nhiều.

Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp khai thông, đầu năm 2023 đón lộc Thần Tài, may mắn 'đỏ rực', gánh tiền về nhà đầy cả két, đụng đâu cũng có tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu cần có sự chia sẻ thấu hiểu hơn giữa bạn và người ấy, giữa các mối quan hệ luôn cần có một sự thẳng thắn, chia sẻ để mọi chuyện không đi vào ngõ cụt. Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình, công việc dù bận rộn cũng nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Tuất khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp khai thông, đầu năm 2023 đón lộc Thần Tài, may mắn 'đỏ rực', gánh tiền về nhà đầy cả két, đụng đâu cũng có tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (2/1 – 8/1), nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1),, người tuổi Ngọ tiếp tục gặp được vận may, trong tuần này, vận trình tài lộc của họ phát đến tối đa, thu nhập tăng cao, tuổi Ngọ còn có thêm nhiều ý tưởng muốn thực hiện.

Tử vi dự báo tuần mới (2/1 – 8/1), 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp khai thông, đầu năm 2023 đón lộc Thần Tài, may mắn 'đỏ rực', gánh tiền về nhà đầy cả két, đụng đâu cũng có tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Càng về những ngày cuối tuần, vận trình tài lộc lại càng bùng nổ, tuổi Ngọ liên tục thăng tiến trong sự nghiệp, công danh. Dường như mọi việc đều phát triển theo hướng thuận lợi, rất đáng để coi trọng và đầu tư. Tuy vậy, nhắc nhở tuổi Ngọ, kiếm được tiền nhưng cũng phải biết chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh thu nhập cao nhưng tích lũy chẳng được bao nhiêu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi ngày 1/1/2023, PHÚC KHÍ TỀ TỰU, 3 con giáp được Thần Tài “ưu ái”, sa hố tài lộc, giàu lên bất chấp, tiền bạc dồi dào đếm không hết khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ

Tử vi ngày 1/1/2023, PHÚC KHÍ TỀ TỰU, 3 con giáp được Thần Tài “ưu ái”, sa hố tài lộc, giàu lên bất chấp, tiền bạc dồi dào đếm không hết khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ

Tử vi dự báo ngày 1/1/2023, 3 con giáp này giàu lên bất chấp, tiền bạc dồi dào đếm không hết khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ

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