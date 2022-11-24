Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) 3 con giáp được "Cát nhân nâng đỡ" làm gì cũng thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, đầu tư ôm lời, vận tài thăng tiến, tài lộc sáng ngời.

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 09:58

Vận trình ngày càng may mắn kể từ ngày (24-28/11/2022) 3 con giáp đón nhận nhiều tin hỷ về tài chính. Thần tài nâng đỡ nên tiền bạc cứ thế chui vào túi.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) 3 con giáp được 'Cát nhân nâng đỡ' làm gì cũng thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, đầu tư ôm lời, vận tài thăng tiến, tài lộc sáng ngời. - Ảnh 1

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn thăng tiến. Bản mệnh được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn thăng tiến. Bản mệnh được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng và mọi người xung quanh cũng nhận thấy điều đó nên luôn ủng hộ bạn.

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả. Đảm nhận vị trí mới nên con giáp này cũng nhận được thêm khoản tiền lương không nhỏ. Với thu nhập hiện tại, con giáp này có thể chi trả cho những chi tiêu cần thiết và đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình hòa. Bạn và đối phương đang duy trì mối quan hệ êm ấm và hạnh phúc. Cả hai biết cảm thông và chia sẻ những khó khăn với người còn lại nên mỗi khi bên cạnh nhau đầu cảm thấy rất thoải mái.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 10h

Con số may mắn: 88, 98

Tuổi Thân

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) 3 con giáp được 'Cát nhân nâng đỡ' làm gì cũng thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, đầu tư ôm lời, vận tài thăng tiến, tài lộc sáng ngời. - Ảnh 2

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế đi lên, sẽ luôn có những khoản thu bất ngờ từ sự giúp đỡ của quý nhân. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế đi lên, sẽ luôn có những khoản thu bất ngờ từ sự giúp đỡ của quý nhân.

Tình duyên: Tốt, dễ gặp được người khác giới có nhiều điểm chung, tương tác vừa ý, thích hợp phát triển quan hệ.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tốt, sẽ có một số cơ hội trong công việc, có chút lợi nhỏ về thi cử, học hành, bạn có thể được quý nhân săn sóc khi đi xin việc, nhưng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay không tệ, bạn có thể đón gió và làm giàu cho mình. Nhưng sau đó, bạn vẫn cần bình tĩnh và cải thiện bản thân để kiếm được nhiều tiền hơn.

Sức khỏe: Ho, sốt kéo dài cần đi bệnh viện khám. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 12h

Con số may mắn: 83, 93

Tuổi Dần

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) 3 con giáp được 'Cát nhân nâng đỡ' làm gì cũng thuận lợi, 97% mua gì trúng đó, đầu tư ôm lời, vận tài thăng tiến, tài lộc sáng ngời. - Ảnh 3

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) những chú Hổ dũng mãnh, trọng nghĩa khí, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo từ ngày (24-28/11/2022) những chú Hổ dũng mãnh, trọng nghĩa khí, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Cuộc đời họ khá may mắn, gặp hung hóa cát, nay giúp người mai được người báo đáp, đền ơn.

Đặc biệt trong những năm có nhiều cát tinh xuất hiện, đường quan lộc của họ sáng ngời, công danh sự nghiệp thăng cấp đột phá, rất dễ phát tài phát lộc bất ngờ.

Bên cạnh đó, nếu kết hôn muộn, chuyện tình cảm, hôn nhân càng thêm phần thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 23, 30

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp được "Chính Quan dẫn lối" sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Nhờ Thực Thần nâng đỡ tuổi Thân ước gì có đó.

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp được "Chính Quan dẫn lối" sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Nhờ Thực Thần nâng đỡ tuổi Thân ước gì có đó.

Vận trình nhiều lộc lá tăng vụt kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp ôm kiếp giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp phát triển.

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