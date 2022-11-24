Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp được "Chính Quan dẫn lối" sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Nhờ Thực Thần nâng đỡ tuổi Thân ước gì có đó.

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 08:00

Vận trình nhiều lộc lá tăng vụt kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp ôm kiếp giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp phát triển.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp được 'Chính Quan dẫn lối' sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Nhờ Thực Thần nâng đỡ tuổi Thân ước gì có đó. - Ảnh 1

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022). Vận trình công việc của tuổi Thân nhiều may mắn. Con giáp này có thể nhận được tin vui bất ngờ từ những dự án đã đầu tư công sức và tiền bạc từ trước đó. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022). Vận trình công việc của tuổi Thân nhiều may mắn. Con giáp này có thể nhận được tin vui bất ngờ từ những dự án đã đầu tư công sức và tiền bạc từ trước đó.

Tài vận: Vận trình tài vận khởi sắc. Nhờ Thực Thần nâng đỡ mà tuổi Thân có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có lộc ăn vào hôm nay từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tình cảm: Tình cảm bền chặt. Con giáp này và người thân yêu có sự thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau trong công việc, đời sống. Mọi khó khăn bạn đều có thể chia sẻ với gia đình để tạo động lực tiếp tục vượt qua chúng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 1, 10

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp được 'Chính Quan dẫn lối' sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Nhờ Thực Thần nâng đỡ tuổi Thân ước gì có đó. - Ảnh 2

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tốt hơn, dễ có thu nhập tốt do hợp tác dự án.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tốt hơn, dễ có thu nhập tốt do hợp tác dự án.

Tình duyên: Mỗi khi bạn không thể hạ quyết tâm, luôn có người ở phía sau âm thầm hỗ trợ, điều này sẽ khiến bạn tự tin hơn.

Công việc: Nếu gặp phải điều gì không hiểu thì nên chủ động tham khảo ý kiến ​​của đồng nghiệp xung quanh, như vậy mới tránh được nhiều đường vòng. Đặc biệt, nếu bạn năng động hơn, bạn cũng có thể đến gần hơn với mọi người.

Tài lộc: Vận khí một phần là tốt, dễ dàng có thu nhập tốt nhờ hợp tác dự án, nhưng bạn cũng phải chú ý đến sự can thiệp của cơ quan quản lý.

Sức khỏe: Bệnh phụ khoa cũng là bệnh, không được coi thường. 

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 11, 30

Tuổi Tị 

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) 3 con giáp được 'Chính Quan dẫn lối' sự nghiệp nhảy vọt, suôn sẻ thuận lợi. Nhờ Thực Thần nâng đỡ tuổi Thân ước gì có đó. - Ảnh 3

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) Chính Quan xuất hiện giúp con giáp tuổi Tị xử lý vấn đề một cách điềm tĩnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo kể từ ngày (25/11/2022) Chính Quan xuất hiện giúp con giáp tuổi Tị xử lý vấn đề một cách điềm tĩnh hơn. Khi không đánh giá mọi việc qua vẻ ngoài của nó, bạn trở nên nổi bật hơn trong cách xử lý vấn đề một cách khôn ngoan, có tình, có lý.

Đây cũng là thời gian điều chỉnh các vấn đề tài chính, giải quyết rắc rối về thuế, quỹ, có lợi cho vấn đề tiền bạc. Bạn dễ có những quyết định đúng đắn hỗ trợ cho một tương lai sáng sủa hơn đấy.

Hãy tính tới quy mô trước khi muốn bàn tính chuyện gì, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của bạn. Do đó, đừng để ngoại cảnh tác động quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 18h

Con số may mắn: 3, 9

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo trong ngày (24/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Kiếp tài hư hao" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Tử vi dự báo trong ngày (24/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Kiếp tài hư hao" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Vận trình nhiều xui xẻo của 3 con giáp này trong ngày (24/11/2022). Tiền bạc thiếu thốn, công việc không thuận lợi, nhiều khó khăn.

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