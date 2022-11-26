Tử vi dự báo trong ngày (26/11/2022) 3 con giáp bị "Vận đen đeo bám" công việc không thuận lợi, tài lộc yếu kém, dễ tiêu phá tài sản. Cục diện Tương Phá tuổi Mão coi chừng bị lừa gạt.

Tử vi dự báo trong ngày (26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý không tốt, khởi nghiệp mạo hiểm cao, không dễ thành công.

Tử vi dự báo trong ngày (26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý không tốt, khởi nghiệp mạo hiểm cao, không dễ thành công.

Tình duyên: Bị từ chối tình cảm sẽ khiến bạn cảm thấy đặc biệt xấu hổ, nhưng nếu muốn có người yêu, đừng quá cứng nhắc.

Công việc: Thể hiện được năng lực, được lãnh đạo quý mến nên thăng tiến vượt bậc, chẳng mấy chốc từ một người không ai đoái hoài đã trở thành thành viên ban quản lý.

Tài lộc: Không ổn định, công việc và cuộc sống sẽ gặp nhiều sóng gió, có khả năng phá sản.

Sức khỏe: Hạn chế thuốc lá, rượu bia, rất hại cho sức khỏe.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc có biến động. Nhắc nhở, con giáp này cần hết sức thận trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc vì rất có thể họa hao tài sẽ xuất hiện trong ngày này. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (26/11/2022) con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không thực sự dễ dàng. Những mối quan hệ làm ăn không thuận lợi khiến cho người tuổi này vướng vào những chuyện thị phi không đáng. Bên cạnh đó, bản mệnh cần có sự đề phòng ở nơi làm việc vì có thể sẽ gặp tai họa phát sinh bất ngờ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có biến động. Nhắc nhở, con giáp này cần hết sức thận trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc vì rất có thể họa hao tài sẽ xuất hiện trong ngày này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như ý. Bạn không thể hiểu được những gì mình nghĩ và làm trong ngày này nên cũng khiến cho người khác khó chịu theo. Người độc thân vẫn mải mê ham chơi nên chưa muốn bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một ai đó.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (26/11/2022) Cục diện Tương Phá khuyên người tuổi Mão hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc bị lừa gạt Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (26/11/2022) Cục diện Tương Phá khuyên người tuổi Mão hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc bị lừa gạt, tiền bạc thất thoát. Bạn cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối tác, khách hàng của mình.



Khi cầm tiền trong tay, bạn cũng cần giữ thật kĩ chứ không nên vội vàng làm giàu. Lời rủ rê của người ngoài có thể nghe rất bùi tai, nhưng phía sau đó là rất nhiều nguy cơ mà những người thiếu kinh nghiệm như bạn chưa thể biết trước được.



Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng rất thu hút, thậm chí bạn phải lòng người ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Bạn hãy thử trò chuyện với đối phương và giữ quan hệ với người đó nhé.

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