Vận trình tài lộc bình ổn. Bạn có những nguồn thu nhất định nên về vấn đề tiền bạc không cần lo lắng.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Bạn có những nguồn thu nhất định nên về vấn đề tiền bạc không cần lo lắng. Thế nhưng, con giáp này nên mở rộng đầu tư để tăng khả năng sinh lời. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh rủi ro.

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của tuổi Mùi không có tín hiệu tích cực nào. Bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn do người khác mang đến nhưng ngoài cách cố gắng xử lý êm đẹp bạn không có sự lựa chọn nào khác.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đón nhiều tin tốt lành. Người độc thân có những mối quan hệ mới, khả năng có thể phát triển thành tình yêu. Những cặp đôi thấy rằng đối phương là nửa kia mà mình luôn tìm kiếm nên tình cảm càng thêm gắn kết.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 27, 35

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới, tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới, tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy của Sửu ngày càng đầy thêm, bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình

Về phương diện công việc, ngày này bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bạn đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên mâu thuẫn giữa bản mệnh và nửa kia vẫn chưa tìm được cách để tháo gỡ dứt điểm. Mối quan hệ rơi vào bế tắc khi mà con giáp này và đối phương đều giữ cái tôi quá lớn. Đôi bên vẫn cần sự nhượng bộ, nhẫn nhịn để gìn giữ tình yêu.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 20, 38

Tuổi Thân

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế khởi sắc, sự nghiệp chiếu sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế khởi sắc, sự nghiệp chiếu sáng.

Tình duyên: Bạn cần hết sức cẩn thận khi hẹn hò qua mạng, có thể người bạn thích không như những gì bạn thực sự nhìn thấy, vì vậy đừng để bị người khác lừa dối.

Công việc: Vận thế trong sự nghiệp tương đối kém, khả năng thành công không cao, không nên cố chấp, hãy phấn đấu hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng trong cuộc sống. củng cố sức mạnh của bạn.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay thể hiện ngay trong gia đình, bạn làm gì cũng được sự hậu thuẫn đắc lực của cha mẹ, không phải lo lắng về tiền bạc.

Sức khỏe: Bình thường, cơ thể tràn đầy sinh lực.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 80, 91

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