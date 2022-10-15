Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp hưởng lộc quý nhân, phất lên không ngừng, tiền vàng rủng rỉnh, vận số lên hương, đứng trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 05:37

Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), 3 con giáp này gặp được quý nhân, phước lành tràn đầy, tài vận lên hương.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sống lạc quan, nhiều thiện chí và biết cách quan tâm đến mọi người. Trong công việc, họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn. Con giáp này sống lạc quan, luôn hướng tới những điều tốt đẹp và khao khát những điều tươi sáng. Họ mang tính cách hiền lành, lương thiện và thật thà, ghét những điều dối trá, giả tạo.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp hưởng lộc quý nhân, phất lên không ngừng, tiền vàng rủng rỉnh, vận số lên hương, đứng trên đống tiền - Ảnh 1
Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), Thần Tài báo mộng, tuổi Thìn hưởng lộc quý nhân, phất lên không ngừng, tiền vàng rủng rỉnh, vận số lên hương, đứng trên đống tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), người tuổi Thìn có sao may mắn chiếu mệnh, tài vận khởi sắc. Con giáp này được hưởng lộc từ quý nhân. Sự nghiệp của họ ngày một thăng tiến. Họ có thêm cơ hội để thể hiện khả năng, phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi này gặp được đối tác làm ăn mới, công việc kinh doanh của họ ngày càng trở nên thuận lợi. Những người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, hứa hẹn thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa đều có tính cách rộng rãi, lạc quan, vui vẻ, hành động mạnh mẽ, luôn dốc hết sức lực để làm việc gì đó, do có tinh thần dám nghĩ dám làm nên rất dễ mang lại tin vui cho công việc phát triển.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp hưởng lộc quý nhân, phất lên không ngừng, tiền vàng rủng rỉnh, vận số lên hương, đứng trên đống tiền - Ảnh 2

Đối với người tuổi Ngựa, bắt đầu từ ngày mai 16/10, họ sẽ có được cơ hội đột phá, cộng với ảnh hưởng “tam hợp” nên có lợi cho việc mở rộng trong công việc, điều tốt đẹp dễ đến với quý nhân phù trợ. Tiếp theo, những người bạn tuổi Ngựa càng thuận lợi về tài lộc, tiết kiệm tiền bạc rất tốt. Người tuổi ngựa được tiếp nhiên liệu và tích trữ để chống đói.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày mai ngày (16/10) tuổi Sửu đón nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này nỗ lực chứng minh năng lực của bản thân. Bản mệnh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh nên cũng phấn chấn hơn hẳn.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp hưởng lộc quý nhân, phất lên không ngừng, tiền vàng rủng rỉnh, vận số lên hương, đứng trên đống tiền - Ảnh 3

Tử vi dự báo ngày mai ngày (16/10), tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Nếu con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng bản mệnh vẫn nên cân đối thu chi, đừng nên hoang phí nếu không sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu có thể tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai người sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán 15 ngày cuối tháng 10, Thần Tài mở đường, 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, “ăn lộc tổ tiên” phất lên giàu khủng, tiền bạc đầy người, may mắn hanh thông

Dự đoán 15 ngày cuối tháng 10, Thần Tài mở đường, 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, “ăn lộc tổ tiên” phất lên giàu khủng, tiền bạc đầy người, may mắn hanh thông

Tử vi cho biết, 15 ngày cuối tháng 10 này, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tích tụ giúp bản mệnh mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tâm linh tử vi ngày mai ngày (16/10) Thần Tài báo mộng 3 con giáp hưởng lộc quý nhân

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 30 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 30 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 30 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người