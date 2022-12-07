Tử vi dự báo ngày 9/12/2022, THỜI CƠ VÀNG ĐỈNH ĐIỂM, 3 con giáp rũ sạch vận xui, may mắn giàu có phát tài, bắt đầu phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng hoa không ai sánh bằng

Thật thà, điềm đạm và có chí tiến thủ nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều không ngừng cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, sự nghiệp. Nét tính cách này của Sửu giúp họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp nhờ thế mà thuận lợi hanh thông, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Tử vi dự báo ngày 9/12/2022, người tuổi Sửu sẽ có tài lộc thênh thang rộng mở, ngồi chơi tiền cũng ùa vào túi ầm ầm. Tiêu xài thả ga, mua sắm mỏi tay tiền vẫn không vơi chính là vận số Sửu nhận được.

Những người tuổi Mão trong thời gian tới bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày 9/12/2022, càng bước về cuối năm những người tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Mão nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuổi Mùi

Mùi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 9/12/2022, cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Mùi hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn