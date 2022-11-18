Tử vi dự báo đúng 11h02 phút ngày (19/11/2022) cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Dần ổn định. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về năng lực và đề cử vào những vị trí quan trọng.

Tử vi dự báo đúng 11h02 phút ngày (19/11/2022) cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Dần ổn định. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về năng lực và đề cử vào những vị trí quan trọng. Trong thời gian tới, chỉ cần bạn tập trung và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ nhận được tin vui về thăng tiến.

Tài vận: Vận trình tài lộc được cải thiện. Con giáp này luôn chủ động tìm kiếm những khách hàng nên luôn có dự án mới. Ngoài ra, bản mệnh còn rất giỏi trong việc phân bổ tài chính cho các khoản chi tiêu nên tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Thời gian tới, bạn không cần quá lo lắng về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được như ý. Những cặp đôi vì cái tôi của mỗi người quá cao nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai bạn không ai chịu nhường ai khiến cho xung đột càng trở nên gay gắt. Những bạn độc thân cũng không tìm được người như ý nên đành chờ đợi thêm thời gian nữa.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 17h

Con số may mắn: 88, 96

Tuổi Tị

Tử vi dự báo đúng 11h02 phút ngày (19/11/2022) cho thấy người tuổi Tị được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 11h02 phút ngày (19/11/2022) cho thấy người tuổi Tị được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý. Bạn cũng được cấp trên cất nhắc và đối tác, khách hàng tin tưởng nên đạt được thành tích rất cao, có thể nắm giữ được những vị trí quan trọng trong công ty.

Tài vận hanh thông, làm đâu lợi đấy, tiền bạc thu về ngoài sức mong đợi. Các khoản đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận nên chuyện tiền bạc không phải lo lắng quá nhiều. Bạn có thể nhân đà này thực hiện những ý tưởng mở rộng quy mô mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, nếu biết tận dụng thời cơ thì sẽ có tiến xa hơn nữa.

Vận trình tình cảm tuy không có sóng gió nào quá lớn, tuy nhiên cũng có lúc tuổi Tị cảm thấy mối quan hệ của mình không được ngọt ngào và lãng mạn như người khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bản thân bạn nên hãy tự hâm nóng mối quan hệ, đừng tự gây áp lực cho chính mình nhé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 21, 40

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo đúng 11h02 phút ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế không tồi, phương hướng đầu tư rất đúng đắn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 11h02 phút ngày (19/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế không tồi, phương hướng đầu tư rất đúng đắn.

Tình duyên: Hôm nay bạn cảm thấy hơi thất vọng về bản thân, hơi ngại ngùng trước người mình thích, chưa nói được nhiều điều muốn nói.

Công việc: Bạn sẽ có trạng thái làm việc tốt trong sự nghiệp, tự đặt mục tiêu nghề nghiệp cho mình, biết cách kiên định và vững vàng, từng bước tiến tới mục tiêu.

Tài lộc: Vận tài chính trong ngày hôm nay thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, nếu biết tìm cơ hội kinh doanh trong cuộc sống, chỉ cần hành động ngay thì thu nhập sẽ sớm tăng cao.

Sức khỏe: Bệnh phụ khoa không thể chủ quan, hãy đi khám khi cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 43, 59

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