Tuổi Tỵ thường không đam mê những trò chơi may rủi như xổ số, cờ bạc nhưng một khi đã thích thì sẽ thành nghiện, khó mà dứt ra được. Do có quý nhân phù trợ nên trong sắp tới người tuổi Tỵ có thể bất ngờ trúng số độc đắc, tiền tài đếm không xuể, vật chất cất đầy nhà.

Tuổi Tỵ cũng luôn may mắn hơn những con giáp khác. Chẳng hạn như đi buôn bán sẽ có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Vì vậy, 2 ngày cuối tuần (3/9 – 4/9), công việc của bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, thu nhập tài chính ổn định hơn thời gian trước.

Người tuổi Hợi tuy bề ngoài hiền lành, không thích so đo, tính toán nhưng lại là người có chủ kiến riêng và rất quyết đoán.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (3/9 – 4/9), khi vận thế khởi sắc, con giáp này sẽ giải tỏa được hết những áp lực, khúc mắc trong tài chính, công việc cũng như tình cảm. Đồng thời, mọi mặt trong cuộc sống cũng trở nên cát tường, cát lợi, hanh thông, suôn sẻ hơn bao giờ hết.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần (3/9 – 4/9) sẽ gặp nhiều may mắn, đại cát đại lợi. Công việc, sự nghiệp biến đổi theo chiều hướng tích cực, nhiều khi mệt mỏi vì áp lực công việc quá lớn nhưng may mắn với họ bởi quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, tương trợ, giúp họ nhanh chóng ổn định được tinh thần và tình cảm, mọi thứ bước sang một trang mới, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (3/9 – 4/9), người tuổi Dậu tiền tài viên mãn, may mắn hanh thông. (Ảnh minh họa: Internet)

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.