Tử vi đầu tháng mới (9/2022), Nam Tào chỉ điểm, 3 con giáp đỏ cả TÌNH lẫn TIỀN: Tháng 9 trúng số, tháng 10 giàu nứt vách, tháng 11 vương giả, như ý

Về tính cách, người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực trong cả cuộc sống và công việc. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ làm mất lòng người khác. Muốn thành công hơn, người tuổi Ngọ cần sửa đổi điểm này.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Ngọ linh hoạt, dễ thích nghi. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, dũng cảm vượt qua thử thách.

Vì vậy, họ có đủ thể lực, trí lực để hoàn thành tốt các công việc, nhờ đó tăng thêm thu nhập. Không những có sự nghiệp thuận lợi, họ còn có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm mang thai, sinh con. Gia đình họ tràn ngập tiếng cười.

Tử vi đầu tháng mới (9/2022), tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát hơn trước nhiều. Con giáp này làm ăn kinh doanh được dự báo có vận đỏ như son, nhiều cơ hội đến tay. Người tuổi này được trời ban sức khỏe dồi dào, ít khi ốm đau bệnh tật.

Tử vi đầu tháng mới (9/2022), tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát hơn trước nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Đặc biệt tử vi đầu tháng mới (9/2022) tuổi Dần cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Liên tiếp những tháng sắp tới, con giáp tuổi Dần rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Dần có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Đặc biệt tử vi đầu tháng mới (9/2022) tuổi Dần cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi phương Đông, tử vi đầu tháng mới (9/2022) đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự quan tâm của cấp trên. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên ghi nhận.

Thời gian này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này.

Con giáp này sẽ có một tháng túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

Không có gì lạ khi tuổi Thìn nằm trong danh sách những con giáp tài lộc đầy mình. Họ vốn là con giáp sinh ra đã được trời ban sự may mắn, vương giả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm