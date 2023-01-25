Tử vi đầu năm Quý Mão: 3 con giáp vác lộc về nhà, ngồi trên núi vàng, vận may gõ cửa tới tấp

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 12:13

Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp tới đây sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp và tài vận phất lên như diều gặp gió vào đầu năm Quý Mão.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trải qua thời gian khá nhiều áp lực công việc nhưng lại cho thấy nguồn tài lộc thu về vô cùng dồi dào. Tiếp nối thành công đó, sang đầu năm Quý Mão, con giáp này lại vượng thêm vận quý nhân, sự nghiệp được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tài lộc trong thời gian này của tuổi Ngọ khá sáng, làm ăn, buôn bán thuận lợi. Nhưng cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm “hớt tay trên”, làm việc suy tính kỹ càng.

Tử vi đầu năm Quý Mão: 3 con giáp vác lộc về nhà, ngồi trên núi vàng, vận may gõ cửa tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điểm tối duy nhất có lẽ là sức khỏe, công việc nhiều khiến bạn có chút lơ là đến bản thân. Bởi thế, bạn cần cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tinh thần phấn chấn nhé. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Ngọ và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình.

Tuổi Sửu

Bước sang đầu năm Quý Mão, vận trình của con giáp tuổi Sửu khá hanh thông, vạn sự thay đổi theo hướng tích cực. Nhất là trong công việc, có bước đột phá lớn, thành quả vô cùng bội thu. Tuy nhiên bản mệnh cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Làm gì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, nên tham khảo ý kiến gia đình để có hướng đi đúng đắn.

Tử vi đầu năm Quý Mão: 3 con giáp vác lộc về nhà, ngồi trên núi vàng, vận may gõ cửa tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc khởi sắc mạnh, đầu tư thu lãi lớn, Thứ Tài dồi dào, đón không ít tin vui tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tiêu xài hoang phí tránh hư hao tiền bạc trước thềm Tết Nguyên Đán. Phương diện sức khỏe tốt, cần tránh những vật sắc nhọn và thời tiết chuyển mùa thất thường.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn làm việc gì cũng thông minh, thông suốt. Họ biết tổng kết lại phương pháp làm việc sao cho phù hợp, thuận lợi với chính mình. Không chỉ giỏi làm việc, những người tuổi Thìn cũng rất giỏi trong quan hệ xã hội, thường có được những người bạn “quý nhân”, hết lòng giúp đỡ họ.

Tử vi đầu năm Quý Mão: 3 con giáp vác lộc về nhà, ngồi trên núi vàng, vận may gõ cửa tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo đầu năm Quý Mão, quý nhân sẽ xuất hiện, một tay đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Việc tăng lương, tăng chức không có gì phải bàn cãi. Thu nhập của bạn thậm chí tăng gấp đôi, còn thu được rất nhiều của cải tiền bạc.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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