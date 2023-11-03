Tử vi cuối tuần: Top 3 con giáp thịnh vượng giàu sang bậc nhất, tài lộc rải khắp nhà, cơ hội trúng số đổi đời thành đại gia cực cao

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận trình lên hương, phúc trạch an khang vào cuối tuần này.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, thật thà, không ăn nói hai lời. Họ sống ngay thẳng, không dùng mánh khóe để lấy lòng người khác và giỏi xử lý các mối quan hệ. Cũng bởi vậy mà chòm sao này có thể gặp gỡ nhiều quý nhân.

Vào cuối tuần này, con giáp tuổi Sửu được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Trong công việc, họ nhận được vận may lớn hiếm thấy.

Qua những mối quan hệ tích lũy bấy nay, chòm sao này được có cơ hội hợp tác làm ăn, phất lên trong thấy. Người làm công ăn lương cũng mát tay buôn bán, thu nhập tăng lên.

Tử vi cuối tuần: Top 3 con giáp thịnh vượng giàu sang bậc nhất, tài lộc rải khắp nhà, cơ hội trúng số đổi đời thành đại gia cực cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào cuối tuần này, tuổi Tỵ cũng được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Tỵ sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Dù cuộc sống, công việc bằng phẳng nhưng tuổi Tỵ đừng vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cần duy trì nguồn năng lượng sáng tạo và hứng khởi của bản thân thì mới tạo ra nhiều thành tích, thu về tài lộc. Tất nhiên, nếu đã nỗ lực, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuần mới sẽ là lúc tuổi Tỵ tài chính dồi dào.

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Tý đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

Tử vi cuối tuần: Top 3 con giáp thịnh vượng giàu sang bậc nhất, tài lộc rải khắp nhà, cơ hội trúng số đổi đời thành đại gia cực cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

May mắn là ngày Tý - Thân Tam Hợp nên tuổi này khá hên trong chuyện làm ăn. Bạn đang bị cuốn vào guồng quay của công việc cuối năm nhưng bạn vui vì điều đó. Sự bận rộn bấy lâu nay của bản mệnh đã bắt đầu cho thấy kết quả khả quan, đặc biệt là những ai làm nghề tự do.

Cuối tuần này là quãng thời gian vô cùng hài hòa, mặc dù người thân, bạn bè ngoài mặt không thể hiện nhưng lại luôn âm thầm trợ giúp bạn rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.

Tử vi cuối tuần: Top 3 con giáp thịnh vượng giàu sang bậc nhất, tài lộc rải khắp nhà, cơ hội trúng số đổi đời thành đại gia cực cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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